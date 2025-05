Revnoir: veröffentlichen brandneue Single „Night Terror“

Die französische Metalcore-Band Revnoir hat am 15. Mai ihre neue Single Night Terror veröffentlicht, die als gnadenloser Nachfolger ihres orchestralen Meisterwerks New World gilt.

Seht euch hier das Video zu Night Terror an:

Night Terror ist ein unbarmherziger Abstieg in pure Aggression. Während New World uns auf eine filmische Reise mit seiner orchestralen Pracht und atmosphärischen Tiefe mitnahm, zeigt Night Terror genau das, was der Titel verspricht. Revnoir präsentieren sich hier in ihrer wildesten Form und entfesselt eine Flut aus zertrümmernden Riffs und schockierenden Breakdowns, alles umhüllt von ihren charakteristischen dunklen elektronischen Elementen.

Revnoir beweisen eindrucksvoll, dass sie mühelos zwischen epischen Klanglandschaften und purer Brutalität wechseln können, ohne einen Takt zu verpassen. Sie entwickeln sich schnell zu einem der bedeutendsten Heavy-Acts Europas.

Erlebt Revnoir live:

May 24 – Tours, FR – Artificial Waves Festival

June 14 – Leeuwarden, NL – Into The Grave Festival

June 28 – Vitry-sur-Seine, FR – Skull Valley Festival

July 6 – Gisors, FR – Kave Fest 2025

August 9 – Rothenburg ob der Tauber, DE – Taubertal-Festival 2025