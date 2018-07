Am 28. September veröffentlichen Revocation ihr neues Album, The Outer Ones via Metal Blade Records. Einen ersten Vorgeschmack auf The Outer Ones bietet euch das Video zur ersten Single, Of Unworldly Origin (Regie: David Brodsky), welches ihr euch hier reinzerren könnt – dort könnt ihr das Album auch in den folgenden Formaten vorbestellen:

Zwei Monate später kommen Revocation nach Europa, um ihre erste Headlinertour überhaupt auf dem alten Kontinent zu absolvieren. Revocation meinen dazu: „Wir sind sehr erfreut darüber, unsere erste Headlinertour durch Europa anzukündigen. Wir werden einen Haufen neuer Songs von The Outer Ones spielen, dazu natürlich auch einige Klassiker und ebenso die eine oder andere Überraschung. Mit an Bord haben wir die Tech Death Masterminds von Archspire, Soreption und Rivers Of Nihil. An dieser Tour wurde sehr lange gearbeitet, vielen Dank an unsere Fans in Europa, die uns dabei geholfen haben, bis zu diesem Punkt zu kommen. Wir können es kaum erwarten, mit euch allen zu headbangen!“

The Outer Ones Global Invasion Part II – Revocation

+ Archspire

+ Soreption

+ Rivers Of Nihil

28.11.18 Germany Berlin @ Badehaus

29.11.18 Denmark Aarhus @ Voxhall

30.11.18 Germany Hannover @ Chez Heinz

01.12.18 Germany Dresden @ Puschkin

02.12.18 Poland Poznan @ U Bazyla

03.12.18 Czech Rep Brno @ Melodka

04.12.18 Austria Vienna @ Viper Room

05.12.18 Slovenia Ljubljana @ Orto Bar

06.12.18 Germany München @ Backstage

07.12.18 Italy Milano @ Circolo Svolta

08.12.18 Switzerland Aarau @ Kiff

09.12.18 France Marseille @ Jas Rod

10.12.18 Spain Barcelona @ Razzmatazz 2

11.12.18 Spain Madrid @ Caracol

12.12.18 Portugal Porto @ Hard Club

13.12.18 Spain Bilbao @ Stage Live

14.12.18 France Pau @ l’Ampli

15.12.18 France Paris @ Petit Bain

16.12.18 UK London @ Underworld

17.12.18 UK Birmingham @ Mama Roux

18.12.18 UK Bristol @ The Fleece

19.12.18 UK Manchester @ Rebellion

20.12.18 Belgium Brussels @ Magasin 4

21.12.18 Netherlands Nijmegen @ Doornroosje

22.12.18 Germany Essen @ Turock

Mit dem von Zeuss (u.a. Behemoth, Bleeding Through) produzierten The Outer Ones, loten Revocation die Grenzen der Death Metal und Prog-Elemente, die ihren charakteristischen Sound prägen, so weit wie nie zuvor aus. Das Album zeigt die Band wagemutiger, aggressiver und komplexer denn je. „Mir schwebte eine düsterere Ausrichtung vor, und in diesem Album steckt so viel Death Metal wie in keinem unserer vorigen“, sagt Gitarrist und Sänger Dave Davidson. „Manche Genre-Bands, die in eine proggigere Richtung tendieren, büßen an Brutalität ein, doch wir wollten die Aggression beibehalten, aber trotzdem Grenzen ausloten.“ Statt gesellschaftliche und historische Fragen zu behandeln, wie noch auf Great Is Our Sin von 2016, widmet sich Davidson nun dem Fantastischen und konkret einem der prägenden Science-Fiction-/Horror-Schriftsteller. „Der Titel ist meine Hommage an H.P. Lovecraft und die Geschöpfe des Kosmischen Grauens aus dem Universum, das er geschaffen hat. Wegen der finsteren, raumgreifenden Art unserer neuen Tracks passte er hervorragend zur Grundstimmung, aber obwohl die Texte größtenteils von solcher Literatur beeinflusst wurden, spiegeln sie natürlich bis zu einem gewissen Grad allegorisch die Wirklichkeit wider; so doppeldeutig zu schreiben mit einem offensichtlichen Inhalt und einer tiefergreifenden, symbolischen Bedeutung, das hat mir großen Spaß gemacht.“

