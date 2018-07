In Search Of Resonance, die dritte Veröffentlichung von Lost Vital Spark (Linz/AT), zeigt die entschlossene Entwicklung der Band hin zum aggressiven, modernen Melodic Death Metal. Nach den von Kritikern gefeierten Veröffentlichungen Leviathan und The Great Coercion erreichen Lost Vital Spark erneut höhere Ziele in Sachen Songwriting und Production. Getreu ihrer DIY-Einstellung, wurde in Eigenregie aufgenommen und abgemischt, während das finale Mastering von Ermin Hamidovic / Systematic Productions (Periphery, Architects, Devin Townsend Project) übernommen wurde.

Jeder der sechs Tracks auf In Search Of Resonance schafft eine eigene Atmosphäre, die von der melodischen Death Metal-Hymne Framing The White Noise über das düster-doomige Deceit bis hin zum progressiven Wahnsinn in The Fear that Made You Flee reicht.

In Search Of Resonance ist ab sofort als limitierte CD oder digitaler Download hier und auf allen bekannten Streaming-Plattformen erhältlich.

Tracklist:

1. Resonance 4:32

2. Framing The White Noise 4:13

3. Obsolete 4:06

4. A Crutch For Cowards 5:08

5. The Fear That Made You Flee 5:36

6. Deceit 4:42

Lost Vital Spark – Resonance Video

Facebook: https://www.facebook.com/LostVitalSpark

