Rezet: bevorstehende Russland-Tour abgesagt

Hier das Statement der Veranstalter:

Dearest Russian Rezetbangers,

it comes with a super heavy (Metal) heart that we are forced to cancel our upcoming Russia Tour, due to reasons beyond our power, namely the much-quoted Coronavirus.

Due to global travel restrictions, no one, at this stage, can foresee the travel in one day, not to mention in the course of the next 15 days…

There is no guarantee for us to even make it into Russia. Not to mention how exiting the country back into Germany in roughly 2 weeks would look like.

We even had been discouraged to start any travel by German authorities, who again issue travel-warnings and recommendations in cooperation with Russian officials…

Therefore, we sadly need to announce the postponement of the tour dates in Russia this March.

But this comes with a promise: we will be re-scheduling all shows possible as soon as travel restrictions had been banned and we can foresee how and when touring will be possible again.

Please bear with us in these difficult times. We are truly sorry, but promise to be back soon!

Liebste russische Rezetbanger,

Es kommt mit einem superschweren (Metal) Herzen, dass wir gezwungen sind, unsere bevorstehende Russland-Tour abzusagen, aus Gründen, die außerhalb unserer Macht liegen, nämlich dem vielzitierten Coronavirus.

Aufgrund globaler Reisebeschränkungen kann derzeit niemand die Reise an einem Tag vorhersehen, ganz zu schweigen von den nächsten 15 Tagen…

Es gibt keine Garantie dafür, dass wir es überhaupt nach Russland schaffen. Ganz zu schweigen davon, wie es aussehen würde, wenn das Land in ungefähr zwei Wochen nach Deutschland zurückkehren würde.

Wir waren sogar entmutigt worden, Reisen von deutschen Behörden zu beginnen, die in Zusammenarbeit mit russischen Beamten erneut Reisewarnungen und Empfehlungen herausgeben…

Daher müssen wir leider die Verschiebung der Tourdaten in Russland im März dieses Jahres bekannt geben.

Dies ist jedoch mit einem Versprechen verbunden: Wir werden alle möglichen Shows neu planen, sobald Reisebeschränkungen verboten wurden, und wir können vorhersehen, wie und wann Touren wieder möglich sein werden.

Bitte nehmen Sie in diesen schwierigen Zeiten Kontakt mit uns auf. Es tut uns wirklich leid, aber wir versprechen, bald zurück zu sein!