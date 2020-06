Rise Of The Northstar: kündigen neue EP „Live In Paris“ an

Am 18. Mai 2019 kehrte Europas größte Crossover-Band, Rise Of The Northstar nach einer zweijährigen Pause auf die Bühne zurück und brachten der Welt ihr neues Album The Legacy Of Shi. Die Band nutzte die Gelegenheit, einige der Songs aus dieser unvergesslichen komplett ausverkauften Show zu filmen und aufzunehmen. Heute kündigen sie ihre erste Live-EP an, die auch den Bonus Studio Track Sayonara enthält, der 2017 mit Joe Duplantier im Silver Cord Studio (NYC) aufgenommen wurde.

Dieser Mammut-Song mit japanischem Refrain war bisher nicht digital erhältlich und nur auf der Japanischen Version von The Legacy Of Shi und dem Vinyl enthalten. In diesen für die Musikindustrie besonders schweren Zeiten geben Rise Of The Northstar ihre eigene Antwort auf das Problem mit den fehlenden Live-Auftritten: „Wenn ihr nicht zu unserer Show kommen könnt, bringen wir die Show eben zu euch“.

Pre-save: http://nblast.de/RiseOfTheNorthstarPre

Live In Paris Tracklist:

1. The Awakening – Live

2. Here Comes The Boom – Live

3. Welcame [Furyo State Of Mind] – Live

4. Nekketsu – Live

5. Bosozoku – Live

6. Samurai Spirit – Live

7. Sayonara

Rise Of The Northstar haben ihr zweiten Studioalbum, The Legacy Of Shi im Oktober 2018 veröffentlicht. Es wurde gemeinsam mit Gojiras Joe Duplantier in dessen Silver Cord Studios in Brooklyn, New York aufgenommen. Das Album enthält elf brandneue Songs sowie einen zusätzlichen Bonus Track (nur auf Vinyl und in Japan) und misst 44 bzw. 48 Minuten.

Hört das Album hier: http://lnk.to/thelegacyofshi

Aktuelle Videos:

Kozo Official Live: https://www.youtube.com/watch?v=R_6UC4RBTMs

Nekketsu Official Live: https://www.youtube.com/watch?v=xJmQTK_ZkQ8

Here Comes The Boom Official Video: https://www.youtube.com/watch?v=ySORA33T–E

The Legacy Of Shi Official Video: https://www.youtube.com/watch?v=qdhtWww5I08

Rise Of The Northstar sind:

Vithia – Vocals

Evangelion B – Guitars

Air One – Guitars

Fabulous Fab – Bass

Phantom – Drums

