Rivers Of Nihil: ‚Monarchy‘ LP Reissue über Metal Blade Records verfügbar

Am 16. Oktober werden Rivers Of Nihil einen Vinyl Reissue ihres 2015er Albums Monarchy über Metal Blade Records veröffentlichen. Ihr könnt euch eure Kopien jetzt vorbestellen: metalblade.com/riversofnihil

Diese Formate sind verfügbar:

– beer w/ black splatter vinyl (US exclusive)

– bone / aqua blue melt vinyl (US exclusive)

– red inside electric blue vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– beer vinyl (EU exclusive – limited to 100 copies)

Rivers Of Nihil online:

https://www.facebook.com/riversofnihil

https://twitter.com/riversofnihil

https://www.youtube.com/user/Riversofnihilpa