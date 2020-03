Rock Gegen Gewalt Festival Horb: Festival durch Stadt untersagt

Das Rock Gegen Gewalt Festival Horb musste heute die für den 21. März 2020 geplante Veranstaltung mit An Early Cascade, Vvlva und Desert Reception in Horb am Neckar absagen. Die bereits achte Auflage wurde durch die Stadt Horb wegen des Coronavirus untersagt. Eine Neuauflage der achten Auflage ist für den 14. November 2020 geplant. Weitere Infos sollen bald auf der Facebook-Seite folgen: https://www.facebook.com/rockgegengewalt/



Hier das Statement des Veranstalters:

ACHTUNG ACHTUNG!!!!!

Liebe Freunde, leider müssen wir euch mitteilen, dass die achte Auflage unserer Rock Gegen Gewalt Veranstaltung am 21.03.20 auf Grund des Coronavirus leider abgesagt werden muss. Die Stadt Horb untersagt uns leider die Durchführung, somit sind uns die Hände gebunden.

Nichtsdestotrotz möchten wir die Chance nutzen und euch auf die nächste, also die neue achte Auflage, am 14.11.2020 aufmerksam machen. Alle weiteren Infos erfahrt ihr in den nächsten Tagen, jetzt warten wir aber erst mal den Pandemieverlauf ein wenig ab.

Sorry noch mal dafür und danke für euer Interesse. Bis bald.