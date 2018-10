23.10.2018 – Mit Slipknot und Tool haben zwei legendäre, kompromisslose Metalbands Rock Am Ring und Rock Im Park exklusiv bestätigt. Zuvor hatten bereits Die Ärzte sowie Marteria & Casper ihre Teilnahme bei den Zwillingsfestivals am Nürburgring und in Nürnberg vom 7 .– 9. Juni angekündigt.

Slipknot gelten als wegweisende Metalformation. Nach ihren denkwürdigen Headliner-Auftritten in 2015, kehrt die Band um Frontmann Corey Taylor mit neuem Studioalbum und einer gewaltigen Liveperformance zurück. Tool, einer der prägendsten Progressive-/ Alternative-Metal Protagonisten, starten 2019 ebenfalls einen neuen Zyklus. Nach über einem Jahrzent Abstinenz sehen Ring- und Parkrocker diesen exklusiven Auftritten mit großer Spannung entgegen. Die Fans erwartet ein einzigartiges Gipfeltreffen zweier Rock-Ikonen.

Fans härterer musikalischer Spielarten können sich auch über die Verpflichtungen von Dropkick Murphys, Slash feat. Myles Kennedy And The Conspirators, The Boss Hoss, Sabaton, Amon Amarth, Feine Sahne Fischfilet, Architects, Alice In Chains, Godsmack, Arch Enemy, Hot Water Music oder Halestorm freuen.

Die Spitze nationaler Hip-Hop und Urban-Musik ist mit Alligatoah, Bonez MC & RAF Camora, Kontra K sowie SDP nahezu komplett am Start und so hochkarätig wie lange nicht mehr besetzt.

Mit der Ankündigung von Indie-Rock-und Crossover-Stars wie Die Antwoord, Bastille, The 1975 und Foals bieten die Festivals einen wie immer breit gefächerten, einzigartigen musikalischen Spannungsbogen.

Aufstrebende Bands wie Welshly Arms, Against The Current, nothing, nowhere., Blackout Problems und Power Trip komplettieren die große Bandwelle.

2019 können Rock Am Ring-Besucher ihre Tickets für das Festival sowie Campen&Parken getrennt und unabhängig voneinander kaufen. Gleichwohl empfiehlt es sich, beide Tickets zu erwerben. Bei Rock Im Park gibt es weiterhin ein Kombiticket, das alles einschließt.

Der Preis für ein Weekend Festival Ticket bei Rock Am Ring beträgt aktuell in der zweiten Preisstufe 169,00 Euro inkl. VVK-Gebühr. Der Festpreis für ein Camping- und Parking Ticket (General Camping) beträgt am Ring 50,00 Euro inkl. VVK-Gebühr.

Bei Rock Im Park sind die Kombitickets für 219,00 Euro inkl. General Camping, Parking und VVK-Gebühr erhältlich.

Die dritte und letzte Preisstufe tritt in Kürze in Kraft. Bereits jetzt sind insgesamt über 80.000 Tickets verkauft, daher ist ein finaler Preisstufenwechsel noch vor dem Jahresende wahrscheinlich. Weitere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben.

Am Nürburgring ist eine Frühanreise ohne Zusatzgebühr gewährleistet, ab Mittwoch, 5. Juni 2019, 12:00 Uhr mittags. Dieses Angebot kann von allen Käufern eines Camping- und Parking Tickets genutzt werden. Weiterhin gibt es Spezialangebote wie das Rock’n’Roll Camping, Caravan Camping, Green Camping (ausverkauft), das exklusive Rock Am Ring Experience Camp sowie das VIP Weekend Package.

In Nürnberg gibt es zusätzlich folgende Möglichkeiten: Weekend Festival Ticket – Green Camping (ausverkauft), Zeppelin Stage Camping, Caravan Camping, Coleman Backstage Camp, Seaside Backstage Camp, VIP Upgrade Weekend Tickets sowie VIP Upgrade Day Tickets für Freitag, Samstag und Sonntag.

Kommentare

Kommentare