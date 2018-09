In dem kulinarischen Talk-Format begrüßt Dirkschneider Musiker wie Apocalyptica, In Extremo, Sabaton, Powerwolf, J.B.O., Serum 114 und Gotthard am Grill, um mit ihnen locker zu plaudern und dabei – mit Unterstützung eines Profi-Kochs – ihre Lieblingsrezepte neu zu interpretieren. So werden sich in der ersten Folge Micco und Eicca von Apocalyptica mit der Kunst des Loup de Mer-Grillens und der Herstellung von Fisch-Popcorn beschäftigen. Die passenden Getränke spielen in der rock.kitchen ebenfalls eine Rolle: Spätestens in der „Weißbier-Challenge“ müssen sich die Gäste gegen Udo Dirkschneider beweisen und zeigen, dass sie nicht nur trinkfest sind, sondern auch den korrekten Ausschank beherrschen.

In der ersten Folge der rock.kitchen (Ab 6. September, immer donnerstags um 23:15 Uhr auf DMAX) begrüßt Rock-Ikone Udo Dirkschneider (Accept-Originalstimme) Micco und Eicca von der finnischen Erfolgsband Apocalyptica am Grill. Nach einer schweißtreibenden Show auf einem Open Air im Münchner Olympiapark finden die sich hungrig und durstig an einem überdimensionalen Grill ein, der wie eine feuerspeiende Hydra aussieht. Es gibt lecker Loup de Mer und Fischbällchen und die beiden beweisen sich als echte Küchentalente mit Koch- und Schnippel-Erfahrung.

Während die Fischfrikadellen auf dem Grill saftig braten, nimmt Eicca die Challenge mit einem frischen, kühlen Weißbier und Udo auf und kommentiert seine Einschenk-Leistung in lupenreinem Deutsch: „Scheiße“… Es steht 1:0 für Udo