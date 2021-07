Rock Your Monday: Beyond The Black Frontfrau Jennifer Haben und Journalist Tom Küppers mit neuer Twitch-Musikshow bei Amazon Music

Metalheads und Rockfans aufgepasst! Auf dem Amazon Music Twitch-Kanal wird es ab heute einmal im Monat mit der neuen Liveshow Rock Your Monday laut. Am 26. Juli um 19 Uhr startet die Pilotfolge mit den Hosts Jennifer Haben, Frontfrau einer von Deutschlands erfolgreichsten Symphonic Metal Bands Beyond The Black, und Tom Küppers, unter anderem Moderator bei The Wacken Radio Hour und Full Metal Gaming, die sich kompetent und unterhaltsam den wichtigsten Geschehnissen des Rock- und Metal-Monats widmen.

Jennifer Haben und Tom Küppers sind tief in der Szene verwurzelt. In Rock Your Monday tauschen sie sich miteinander und mit wechselnden Gästen über die aktuellsten Nachrichten, Releases und natürlich Klatsch und Tratsch der Szene aus. In der ersten Folge der brandneuen Show ist die fünfköpfige Power-Metal-Band Powerwolf zu Gast, die erst vor wenigen Tagen ihr neuestes Album released haben. Alle Fans von härteren Sounds können bei Rock Your Monday nicht nur als Zuschauer:innen dabei sein, sondern dank Livechat-Funktion via Twitch auch direkt mit den Hosts interagieren, Fragen stellen oder an Spielen und Abstimmungen teilnehmen.

Kommende Show-Termine:

26. Juli 2021, 19 Uhr – Rock Your Monday Pilotfolge

30. August 2021, 19 Uhr – Rock Your Monday Folge 2

27. September 2021, 19 Uhr – Rock Your Monday Folge 3

Weitere Show-Termine werden im Zeitplan des Amazon Music Twitch-Kanals bekannt gegeben. Rock Your Monday entsteht in Kooperation mit MPS Hanseatic GmbH, die unter anderem das bekannteste Metal Festival der Welt, Wacken Open Air, und die Full Metal Cruise veranstalten.

Über Amazon Music

