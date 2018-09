Das gigantische Motorsportfestival Werner-Das Rennen 2018 hat die Gemeinde Hasenmoor verlassen. 50.000 Teilnehmer erlebten vor ein paar Tagen bei strahlendem Sonnenschein die zweite Auflage der Begegnung von Werner-Erfinder Rötger „Brösel“ Feldmann (68) gegen Kneipenwirt Holgi Henze (74) vor Ort. Ja, die ganze Bundesrepublik war via Liveberichterstattungen aus dem schönen Schleswig-Holstein in den Werner-Bann gezogen, als Brösel mit 10,08 Sekunden das Rennen auf der Achtelmeile von 201 Metern knapp für sich ausmachte.

Am Donnerstag (6. September) wurde das Eventareal — Flugplatz Hartenholm — wieder für den Flugverkehr freigegeben. Am Wochenende sollen dort auch die Fallschirmspringer wieder ihr Training aufnehmen können. Nicht nur der wochenlange Aufbau erfolgte nach Plan, sondern auch der Abbau des 200 Hektar großen Camping- und Veranstaltungsgeländes. „Wir werden wieder vor der Zeit fertig“, sagt Projektleiter Basti Ohrtmann glücklich, man werde die Flächen in Top-Zustand an die Gemeinden und Verpächter zurückgeben. Bis dahin heißt es noch: Müll sammeln, Reparaturen durchführen, 40 Kilometer Bauzaun abbauen und so weiter. Auch die vielen Verkehrsschilder, die wegen ihrer hübschen Werner-Aufmachung weitestgehend geklaut wurden, werden wieder von den Straßen geholt. „Das Verkehrssystem war das aufwendigste, das je für ein Festival in Deutschland umgesetzt wurde“, sagt Marten Pauls, Veranstaltungsleiter. Alle sehr erleichtert, dass das Festival mit seinen über 90 Bands auf vier Bühnen und zahlreichen Motorsportshows auf vier Rennstrecken einwandfrei über die Bühne ging.

Basti Ohrtmann und Marten Pauls waren verantwortlich für Planung und Umsetzung des Werner-Rennens, beauftragt von den Veranstaltern Holger Hübner (HoHa Hanseatic) und dem Schleswig Holsteinischen Zeitungsverlag (SHZ). Hübner erfand das Wacken-Open-Air vor 30 Jahren und setzt mit dem Konzept Werner-Rennen ein nächstes Highlight in die Welt. Hübner sagt: „Wir wollten Werner wieder nach Hause holen – das war das Ziel, das hat geklappt“. Das größte Festival seit Ben Hur. Das Werner-Rennen 2018 erzeugte nahezu überall Begeisterung — gut zu sehen auf allen Social Media Plattformen rund um das Werner-Rennen. Fast 60.000 Fans folgen dem Werner-Rennen z.B. auf Facebook.

Die offiziellen Institutionen – Polizei, DRK, Feuerwehr und Ordnungsamt bewerten das Festival im Nachhinein als ingesamt „tiefenentspannt“, so nannte es Tim Mielke, Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Hasenmoor und Gesamteinsatzleiter.

Der Veranstalter HoHa sieht sich als Architekt einer Werner-Welt, die die wunderbar lauten, coolen, authentischen Protagonisten Brösel und Holgi inszeniert. Auch wenn Holgi Henze nach Zieleinlauf sagte „ich kann ja eine Revanche fordern“ und seine drei Zehntel Sekunden Rückstand hinter König Brösel ertragen musste — der Veranstalter überlässt die Frage, ob und wie es mit dem Werner-Rennen weiter geht, den beiden alten Freunden. Derzeit wird eine professionelle Befragung der Festivalteilnehmer durchgeführt, auch die Anwohner der umliegenden Gemeinden können gerne weiterhin unter anlieger@werner-rennen.de eine Rückmeldung geben. Wenn aller Müll, Maschinen und Menschen das Gelände am Wochenende vollständig verlassen haben, soll erstmal wieder die gewohnte Ruhe und Frieden in den Dörfern einkehren.

ZAHLEN DATEN FAKTEN

Teilnehmer Werner-Rennen

Insgesamt waren während der vier Tage 50.000 Menschen auf dem Platz. Im Detail waren es 35.000 Camper, 5.000 Anlieger, 3.500 Teilnehmer Motorsport, 1.500 Künstler und insgesamt 5.000 Crew-Mitglieder, Dienstleister, Partner und VIPs.

Bilanz DRK – Jürgen Schumacher, 1. Vorsitzender vom Deutschen-Roten Kreuz Ortsverein Kaltenkirchen: „Für uns ein sehr sehr ruhiges Festival“

285 ehrenamtlich Einsatzkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet,

55 hauptberufliche Einsatzkräfte; 8 Krankenwagen

ingesamt 440 Verletzungen (hier wird jedes Pflaster mitgezählt);

78 Krankenhaus-Einsätze (davon 7 Sportunfälle), 9 Rettungswagen-Einsätze

Während des Abbaus des Festivals 1 Rettungswagen mit 2 Sanitätern

Bilanz Feuerwehr – Sönke Möller, Kreispressewart des Kreis-Feuerwehrverandes Segeberg

„eine tiefenentspannte Veranstaltung“

440 Einsatzkräfte in verschiedenen Schichten, davon immer 80 am Platz anwesend.

10 Einsätze, davon 2 Ölspuren, 1 Wohnwagenbrand und Kleinsteinsätze

8.820 Stunden im Dienst – an bis zu 9 Standorten

Einsatz insgesamt wurde offiziell am Montag, 3. September 12 Uhr beendet

Bilanz Polizei – Einsatzleiter und Polizeioberat Jochen Drews: „ein sehr ruhiger, friedlicher Einsatzverlauf, wir sind rundum zufrieden“

330 Einsatzkräfte insgesamt

festgestellte Delikte: 28 Trunkenheitsfahrten, 30 Eigentumsdelikte, 10 Körperverletzungen

Charity Werner-Rennen

Beim Werner Rennen 2018 dachte man auch an hilfsbedürftige Menschen. Auf dem E-Gaming-Truck BigBetty fuhren Promis wie Comedian Matze Knop oder Keno Veith ein Rennen. Der Gewinner bestimmte welchem Kindergarten in den umliegenden Gemeinden Bobbycars geschenkt werden. Weiterhin: Sponsor Auto Wichert ließ einen alten VW-Käfer von 1985 von seinen Azubis restaurieren. Rötger Feldmann und auch Otto Waalkes signierten die Türen und nun steht der voll funktionsfähige schwarze Käfer via eBay zur Auktion bereit. Den Erlös teilen sich Zukunft für Lolas Kinder e.V., RSH hilft helfen und eine lokale Initiative in den Gemeinden Hasenmoor/Hartenholm. eBay-Link folgt noch diese Woche.

VIPs Werner Rennen 2018

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein Daniel Günther, Comedian und Moderator des Werner-Rennens Matze Knop, Auswanderer Konny und Manu Reimann, Big Harry, Ex-Fußballstar Mario Basler, Moderator Simon Gosejohann, Satiriker Horst Schrodt, xxx Detlef Stevens, Youtuber Keno Veith, Schmähturm-Bauherr und Youtuber Fynn Kliemann, Ex-Bigbrother-Bewohnerin Sabrina Lange, Motorsportlegende Egon Müller, Motorrad Rennfahrerin (Paris-Dakar) Tina Meier, Ex-Rennfahrer Jochi Kleint

Headliner „Bands von damals und heute“

Olli Schulz, Fury in the Slaughterhouse, Roger Chapman, Santiano, Otto und die Friesenjungs, Niedeckens BAP, Extrabreit, Torfrock, Rose Tattoo, Wirtz, Stanfour und viele mehr…

