Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators: kündigen Europatour an – neues Album erscheint am 21. September

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators: kündigen Europatour an – neues Album erscheint am 21. September

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators freuen sich, die Termine ihrer kommenden Europatour im Februar und März 2019 anzukündigen, der eine US-Headliner-Tour im September und Oktober 2018 vorausgeht. Bei der Europatour stellt Slash sein kommendes Album Living The Dream vor.

Hier sind sämtliche angekündigten Termine der Europatour in der Übersicht:

Donnerstag, 7. Februar 2019 Offenbach, Stadthalle

Samstag, 9. Februar 2019 Prag, O2 Arena

Sonntag, 10. Februar 2019 Wien, Gasometer

Dienstag, 12. Februar 2019 Lodz, Atlas Arena

Samstag, 16. Februar 2019 Manchester, O2 Apollo

Sonntag, 17. Februar 2019 Glasgow, SEC Hall 3

Dienstag, 19. Februar 2019 Doncaster, The Dome

Mittwoch, 20. Februar 2019 London, Eventim Apollo

Freitag, 22. Februar 2019 Paris, Zenith

Samstag, 23. Februar 2019 Brüssel, The Cirque Royal

Sonntag, 24. Februar 2019 Amsterdam, AFAS Live

Mittwoch, 27. Februar 2019 Oslo, Sentrum Scene

Donnerstag, 28. Februar 2019 Stockholm, Annext

Sonntag, 3. März 2019 Hamburg, Sporthalle

Montag, 4. März 2019 Berlin, Verti Music Hall

Donnerstag, 7. März 2019 Zürich, Samsung Hall

Freitag, 8. März 2019 Mailand, Fabrique

Sonntag, 10. März 2019 Toulouse, Zenith

Dienstag, 12. März 2019 Barcelona, St Jordi Club

Mittwoch, 13. März 2019 Madrid, Wizink Centre

Freitag, 15. März 2019 Lissabon, Campo Pequeno

Support: tbc.

Wer bis Donnerstag, den 13. September 2018, 15:00 Uhr Living The Dream im Roadrunner Records Store vorbestellt, erhält Zugriff auf einen frühen Ticket-Presale, der am Freitag, den 14. September 2018 um 10:00 Uhr beginnt (die Tickets sind begrenzt und werden auf „First come, first served“-Basis vergeben, max. 2 Tickets pro Person). Der allgemeine VVK beginnt am Mittwoch, den 19. September 2019, 10:00 Uhr unter http://www.slashonline.com.

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators veröffentlichen ihr neues Album Living The Dream am 21. September über Slashs eigenes Label Snakepit Records in Zusammenarbeit mit Roadrunner Records.

Living The Dream ist das vierte Soloalbum von Slash und zugleich das dritte mit seinen Bandkollegen Myles Kennedy (Lead-Gesang), Brent Fitz (Drums), Todd Kerns (Bass & Gesang) und Frank Sidoris (Gitarre & Gesang). Das Album kann jetzt auch physisch vorbestellt werden, darunter als CD, Heavyweight Vinyl sowie als Limited Edition Deluxe Premium Set, das aus einer 2LP Yellow Vinyl in einem hochwertigen 20-seitigen Living The Dream Hardcoverbuch in Vinylgröße, einer exklusiven, einseitigen 7”-Single von Driving Rain mit einer Radierung auf der B-Seite, einem speziellen Set von Slash-Plektren, dem physischen Standard-CD-Album und einem Poster besteht. Sämtliche Formate können jetzt zusammen mit einem Limited-Edition-T-Shirt und einem Hoodie vorbestellt werden. Hier gibt eine Übersicht der erhältlichen Living The Dream CD/Merchandise-Pakete: http://www.slashonline.com/

Living The Dream Cover-Art, entworfen vom bekannten Künstler Ron English.

Living The Dream Deluxe Premium Pakete.

Das Tracklisting für Living The Dream liest sich wie folgt:

1. The Call of the Wild

2. Serve You Right

3. My Antidote

4. Mind Your Manners

5. Lost Inside the Girl

6. Read Between the Lines

7. Slow Grind

8. The One You Loved Is Gone

9. Driving Rain

10. Sugar Cane

11. The Great Pretender

12. Boulevard of Broken Hearts

Für die 12 kraftvollen Songs auf Living The Dream taten sich Slash und seine Band erneut mit Produzent Michael “Elvis” Baskette (Alter Bridge, Iggy Pop, Incubus) zusammen. Die vorherigen Alben der Band, World On Fire (2014) und Apocalyptic Love (2012), erreichten international in 12 Ländern die Top 10 der Charts (DE #2 und #5), ernteten weltweit Lobeshymnen und brachten Slash einige der besten Kritiken seiner Karriere ein. So wurde World On Fire von Guitar World als „ein weiteres unerschrockenes und gnadenlos rifflastiges Statement“ und „abwechslungsreiches, eindringliches und unglaublich hart rockendes Werk“ bezeichnet (Dezember 2014). Rolling Stone beschrieb Apocalyptic Love – das Debütalbum der Band – als „randvoll mit Headbangern und raffinierter Bundarbeit“ und Revolver nannte es „eine Sammlung sehniger, hyperdynamischer Rock-and-Roll-Songs, wie dafür gemacht, voll aufgedreht aus dem offenen Sportwagen oder, noch besser, Open-Air-Stadien gespielt zu werden“ (Mai 2012).

Guckt euch den neuen Song Driving Rain schon mal an:

Driving Rain kaufen und das neue Album Living The Dream digital vorbestellen.

Über Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators:

Der legendäre amerikanische Rock-Gitarrist, Songwriter und Filmproduzent Slash hat über 100 Millionen Alben verkauft, einen Grammy Award gewonnen (bei insgesamt sieben Nominierungen) und wurde in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Gleich mit seinem ersten Soloalbum Slash (2010), auf dem Ozzy Osbourne, Fergie, Myles Kennedy und weitere mitwirkten, toppte der Musiker international die Charts (DE #4). Wenig später formierte er seine aktuelle Band Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators mit Myles Kennedy (Lead-Gesang), Brent Fitz (Drums), Todd Kerns (Bass/Gesang) und Frank Sidoris (Rhythmusgitarre), mit der er nunmehr seit über vier Jahren Musik macht und tourt. Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators haben das von der Kritik hoch gelobte Album Apocalyptic Love (2012) veröffentlicht, das auf Platz 5 der deutschen Charts stürmte und Slash mit You’re A Lie und Standing In The Sun die ersten #1-Solo-Hits im amerikanischen Rockradio einbrachte. 2013 veröffentlichte Slash Nothing Left To Fear, der erste Film, den er mit Slashfiction produzierte, seiner auf das Horrorgenre spezialisierten Film/TV-Produktionsfirma. Derzeit arbeitet er an einem neuen Filmprojekt. Auch das zweite Album World On Fire von Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators erntete weithin Ruhm und brachte Slash einige der besten Kritiken seiner Karriere ein. Es war zugleich das dritte Album in Folge, das auf direktem Wege in die Top 10 marschierte, und das in nicht weniger als 12 Ländern, darunter auch Deutschland (#2). Die erste Single des Albums, World On Fire, belegte einmal mehr #1 im US-Rockradio. 2016 vereinigte sich Slash mit seinen alten Bandkollegen von Guns N’ Roses, Axl Rose und Duff McKagan, für die aktuell immer noch laufende Not In This Lifetime Tour, die Billboard als nunmehr vierterfolgreichste Tour aller Zeiten aufführt.

Kommentare

Kommentare