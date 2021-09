Mit The Shellback veröffentlichen Running Wild ihre neue Digital Single und ein dazugehöriges Lyric Video aus dem kommenden Studioalbum Blood On Blood. The Shellback ist ein Song im typischen Running Wild-Style, der mit einem keltisch anmutenden Intro startet. Hier greifen Running Wild die stimmungsvolle Seefahrer-Thematik ihres 1994er Klassikers Black Hand In wieder auf und erzählen, was in der maritimen Geschichte vorher passiert ist.

