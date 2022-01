R#XMAS – Der Weihnachtssampler

Mit R#XMAS haben Metalville Records (Rough Trade) Ende November einen wilden Weihnachtssampler veröffentlicht, den wir euch auch jetzt im Januar nicht vorenthalten wollen und der vielleicht Ende des Jahres noch mal bei euch zum Zuge kommt. Der 13 Song starke Sampler beinhaltet seltene und teilweise nicht mehr erhältliche Tracks, zudem gibt es gleich drei brandneue Lieder zu bestaunen, die bisher nicht veröffentlicht wurden. Das Artwork ist gruselig thrashig und greift neben der Weihnachtsstimmung durch den Skull härtere Gedanken auf, die in einem Design vereint werden. Gut, für das Cover wurde sich nicht viel Zeit gelassen und dürfte innerhalb von wenigen Minuten entstanden sein. Für eine romanistische Metal Christmas Stimmung dürfte es jedenfalls reichen. The Headlines starten bei der Sause mit X-Mas Day. Es folgen The O’Reillys And The Paddyhats mit Joy Of Life, die den Glühwein zum Kochen bringen. Auch wir Metalheads können uns am Ende des Jahres dieser harmonischen Zeit nicht entziehen, dann wenigstens mit etwas rockigeren Nummern. The 69 Eyes mit Christmas In New York City ist sogar richtig cool – die düste Stimme von Jyrki 69 kommt halt immer gut an. Ein weiteres Highlight sind Sonata Arctica mit Christmas Spirits. Dazwischen wartet leider viel Durchschnitt, was jedoch nicht allzu schwer im Magen liegt, bis auf Kärbholz geht einem wenigstens keiner richtig auf die Nerven. Weihnachtssong ist hart am Limit, dürfte aber wohl trotzdem das eine oder andere Deutschrock-Ohr treffen. Während man denkt, es geht nicht schlimmer und der Bick langsam die Tracklist nach unten wandert, bleiben die Augen auf Last Christmas kleben. Der Titel ist eh schon ein Graus, aber wenn dann noch der liebe Partymacher Mambo Kurt in die Tasten schlägt, ist das Maß der Dinge echt erreicht. Auf der anderen Seite – einen perfekteren Rauswerfer gibt es wirklich nicht. Spätestens jetzt hat man die Schnauze voll von der Weihnachtsharmonie. Eine Alternative für das jährliche Gedudel aus dem Mainstream Radio bietet der Weihnachtssampler, wenn man unbedingt Christmas Stimmung braucht.

HIER! geht es für weitere Informationen zu R#XMAS – Der Weihnachtssampler in unserem Time For Metal Release-Kalender.