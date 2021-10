Ryker’s: Hardcore-Legende wieder auf Tour

Auch wenn sonst alles im Tiefschlaf war, bei Ryker’s hat sich in der Corona-Pause etwas getan. Gründungsmitglied Kid-D ist sechs Jahre nach seinem Ausstieg wieder am Mikrofon bei dem Hardcore-Urgestein aus Kassel. Und dass da noch lange nicht die Luft raus ist, werden sie direkt auch live präsentieren.

Macht Euch auf was gefasst!

Ryker’s

30.10.2021 (DE) Vechta, Gulfhaus (with Born From Pain, Crushing Caspars)

18.12.2021 (DE) Berlin, Lido (with Change)

13.05.2022 (NL) Erika, Pitfest

29.07.2022 (FR) Albi, Extreme Fest

12.08.2022 (DE) Villmar, Tells Bells Festival

X-Mas Tour mit Ryker’s, Grove Street Families & Eyes Of Tomorrow

26.12.2021 (DE) Coesfeld, Fabrik

27.12.2021 (DE) Hamburg, Monkeys Music Club

28.12.2021 (DE) Dresden, Chemiefabrik

29.12.2021 (DE) Essen, Turock

30.12.2021 (DE) Schweinfurt, Stattbahnhof

Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich!

www.instagram.com/rykers_httc

www.facebook.com/rykershardcore