Sandberg A/S – Streamer USB Webcam Pro

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Streamer USB Webcam Pro

USB 2.0 interface

Supports UVC

Supports UVC

Cable length: 2 metres

5 layer glass lens

Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels) at 30fps

H.264 compression Technology (1080p/30fps & 720p/60fps)

Supports SVC / UVC 1.5

80° viewing angle

Optical resolution: 2 megapixels

Autofocus & auto light correction

Built-in Omni-directional stereo microphones

Built-in ring light adjustable in 3 steps by touch

Gewicht: 149 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/streamer-usb-webcam-pro#!tab=package

Preis: 84,99 € (UVP)

Heute haben wir mal wieder einen kleinen Technik-Check für euch. Dafür haben wir einmal mehr ein Produkt aus dem Hause Sandberg A/S vorliegen. Die Streamer USB Webcam Pro soll es heute für die Dänen richten. Seit gut drei Wochen auf dem Markt kommt das Produkt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, bei mir persönlich gut weg. Neben der Kamera wurde ein Stereomikrofon, welches Rauschen reduziert, verbaut und rundet das gelungene Konzept ab. Ein Höhepunkt ist der LED Indicator. Den LED Ring um die Kamera kann man dimmen, was für eine wirklich gute Bildauflösung sorgt. Doch bevor wir weiter in die Fakten vordringen – mit um die 90 Euro kann man Streamer USB Webcam Pro nichts vormachen. Jeder Euro ist hier gut angelegt. Da hat man für deutlich mehr Geld schon weniger Qualität bekommen. Mit seiner geringen Größe und dem Gewicht von gerade einmal etwas über 100 g wunderbar handlich und schnell verstaut.

Sandberg Streamer USB Webcam Pro ist eine gelungene Webcam für Streaming, Gaming oder auch Online-Unterhaltungen mit euren Freunden. Der Autofokus und die Auto Light Correction machen richtig Laune. Was ebenfalls gut umgesetzt wurde, ist, dass man diese einfach deaktivieren kann, wenn man mit dem Bild zufrieden ist. Mich nervt es persönlich bei einigen Produkten, dass der Autofokus nicht deaktiviert werden kann und permanent nachgeregelt wird, was dem gegenüber zudem noch deutlich auffällt und auf die Nerven geht. Die Auto Light Correction kann man ebenfalls per Hand selber vornehmen. Bilder mit 30 fps oder 60 fps bei einer Auflösung von 720P kommen gut auf dem Monitor an. Die Kamera wird, wie Sandberg es sagt, in einer beleuchteten Zone platziert, die Hintergrundbeleuchtung ist ebenfalls kinderleicht durch Berührung anpassbar. Die mitgelieferte Fernbedienung ist das nächste Spielzeug, das einen glücklich stimmt und das Leben erleichtert.