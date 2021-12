Savatage – Power Of The Night (Vinyl Re-Release)

Artist: Savatage

Herkunft: Tampa, USA

Album: Power Of The Night (Vinyl Re-Release)

Genre: Progressive Metal, Heavy Metal, Power Metal

Release: 05.11.2021

Label: earMUSIC/Edel

Link: https://savatage.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Keyboard, Klavier – Jon Oliva

Gesang – Zachary Stevens

Gitarre – Chris Caffery

Gitarre – Al Pitrelli

Bass – Johnny Lee Middleton

Schlagzeug – Jeff Plate



Tracklist:

Power Of The Night Unusual Warriors Necrophilia Washed Out Hard For Love Mountain Of Youth Skull Session Stuck On You In The Dream No More Saturday Night s (Bearsville Studios Demo)

Seit dem 05.11.2021 läuft Power Of The Night , der dritte Langspieler von Savatage auch als Vinyl-Neuauflage über die Plattenteller des Kontinentes. Als die Platte erstmals im Mai 1985 in den Anlagen ihrer Fans aufgedreht wurde, waren diese aus dem Häuschen. Ein fetter Metalsound treibt das Album an und stand nicht nur wegen des Artwork für seine Durchschlagskraft. In ihrer Re-Release-Serie darf die Progressive Metal, Heavy Metal und Power Metal gespickte Scheibe ohne Frage nicht fehlen. Die Amerikaner erlangten spätestens Mitte der 80er ihr gutes Ansehen, welches sie auf ein hohes Level der nationalen und auch internationalen Metal Kunst hob. Die größten Charterfolge wurden hingegen erst mit den letzten Werken gefeiert.

Sänger und Keyboarder Oliva nennt Power Of The Night immer wieder als Start für den eleganten Schritt, charakteristische Härte mit orchestralen und melodischen Elementen zu versehen. Auf 180 g schwarzem Vinyl im attraktiven Gatefold gepresst, darf jeder Sammler sein Repertoire aufstocken und bekommt dieser Tage das ältere Material der Musiker aus Tampa dafür angeboten. Ausschließlich über den Vinyl-Fachhandel in Deutschland und Österreich erschien am 30.10.2021 die streng limitierte Crystal Clear LP Edition mit einem großartigen Extra bereits ein paar Tage vor dem eigentlichen Release. Vor den Aufnahmen von Power Of The Night wechselte die Band zu Atlantic Records. Die zehn Titel kamen auf 38 Minuten Spielzeit und wurden vom Quartett Jon Oliva (Gesang, Keyboard), Criss Oliva an der Gitarre sowie Bassist Keith Collins und Schlagzeuger Steve Wacholz eingespielt. Produziert wurden die Nummern von Max Norman und ich finde, man hört eine leichte Megadeth Note noch immer aus den Stücken heraus. In gerade einmal drei Monaten hatten Savatage die Songs geformt und waren damals sehr flink nach den ersten beiden Veröffentlichungen Sirens und The Dungeons Are Calling erneut wieder am Start. In The Dream ist emotional aufgeladen und Anhänger dürften es wissen: Steve verlor seinen Vater, bevor es an die Arbeiten zu Power Of The Night ging. Die Truppe nutzte diesen traurigen Grund verbunden mit dem Spirit für diese ergreifende Ballade. Weitere Höhepunkte bilden Warriors, Hard For Love oder Skull Session. Als Opener macht der Titeltrack ebenfalls eine sehr gute Figur und leitet das Geschoss feurig ein.