Scarnival: neues Album „The Hell Within“ erscheint am 02.06.2023

Mit dem Einstieg von Sänger Alex läuten Scarnival eine neue Ära in ihrer Bandgeschichte ein: mit ihrem zweiten Album The Hell Within, gemischt in den legendären Studio Fredman/Obsidian Recording Studios in Göteborg von Robert Kukla.

2009 von den leidenschaftlichen Musikern Chris, Gerrit, Henna, Niklas und Max gegründet, konnten Scarnival bereits im selben Jahr mit ihrer selbst betitelten EP für Begeisterung sorgen. Der moderne Melodic Death Metal, dessen Wurzeln klar bei schwedischen Szenegrößen wie At The Gates, In Flames und Soilwork liegen, erfreute sich vielerorts positiven Feedbacks.

Gute Wertungen in Magazinen wie dem Legacy und metal.de waren das sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem „i“. In der Folge teilten sich Scarnival die Bühne mit Bands wie Arch Enemy, Annihilator, Ektomorf, Debauchery, Rage, Tankard, Cripper und Vader. Im Hintergrund arbeiteten die Hannoveraner fleißig an ihrem Debütalbum The Art Of Suffering, welches im Sommer 2015 via Kernkraftritter Records erschien.

Neben den klassischen Trademarks des skandinavischen Melodic Death Metals verleihen Scarnival ihrer Musik eine moderne Komponente, die selbst die brachialen Songs auf The Art Of Suffering zu absoluten Ohrwürmern macht.

Ein besonderes Highlight ist dabei der Gastauftritt von Björn „Speed“ Strid (Soilwork) im Song Watch Me, der dem Sound von Scarnival noch einmal eine ganz besondere Note verlieh.

The Hell Within Tracklist:

1. Behind The Mask

2. Alternative Facts

3. Circles

4. Walking Down A Path

5. Karma

6. We Aren’t Lost

7. Modern Slave

8. 30666 H-Town-Destroyer

9. Colour Under The Skin

10. Space Is My New Home

11. Food Stories

Scarnival Line-Up:

Maximilian H. – Drums

Gerrit M. – Bass

Alexander U. – Voc.

Christian K. – Guit,Voc

Hendrik D. – Guitars

https://www.facebook.com/scarnival