Licht an, Licht aus? Licht an, natürlich! Für Frank Herzig (Ex-Stahlmann) und seine Jungs von Schattenmann. Am 2. März erscheint das Debüt-Album der jungen NDH-Band aus Nürnberg bei Drakkar Entertainment.

Schon jetzt veröffentlicht Schattenmann mit dem 360-Grad-Video zur Single Licht an einen spektakulären Vorboten:

Der Schatten, den sie auf die Musiklandschaft werfen, kommt schon jetzt von einer verheißungsvollen Lichtquelle: Mit Schattenmann tritt eine Band aus dem Dunkel hervor, die der „Neuen Deutschen Härte“-Szene frischen Atem einzuhauchen vermag. Sie vereinen jenen stoisch-unerbittlichen, maschinengleichen Sound, der den NDH seit vielen Jahren so erfolgreich macht, mit weiterentwickelten, spielerischen Komponenten. Nicht umsonst treten sie dabei im Mantel des Schattenmanns in Erscheinung.

Schattenmann bieten eine ebenso geheimnisvolle wie unerbittliche Reise zwischen Licht und Dunkel. Musikalisch, textlich und auch optisch sind sie das Tor in eine Welt, die bislang nicht wirklich betreten wurde. „NDH 2.0“, wenn man so möchte. Eine neue Hemisphäre dessen, was seit den Szene-Pionieren der 90er fasziniert und Gänsehaut zugleich beschert. Ebenso wandelbar wie die Natur des Schattens ist dabei auch das kreative Herz, das in Schattenmann schlägt. Wenn in der Psychologie von einem „Schattenmann“ die Rede ist, geht es dabei um jene geheimnisvollen, teils unerreichbaren Männer, die so vielen Frauen ihr ganzes Leben lang im Kopf bleiben. Jene Männer, die auf ewig in Erinnerung und Fantasie der Frauen eine zentrale Rolle spielen, auch über Partnerschaften und Ehen hinweg. Ein Phänomen, das in gewisser Hinsicht und im übertragenen Sinn auch das widerspiegelt, was in Schattenmann zum Leben erwacht: Ihre Songs drehen sich um all das, was oftmals unausgesprochen bleibt und im Verborgenen wohnt – um zwischen- menschliches Verlangen, um Sehnsüchte und um die zerstörerische Natur, die jegliche Form von menschlichen Beziehungen auch zu Tage fördern kann.

Musikalisch schöpfen Schattenmann dabei ebenso aus dem, was bislang noch unerzählt ist: sie hauchen dem NDH einen neuen, zeitgemäßen Geist ein, ohne dabei auf sein harsches, maschinelles Grundkonstrukt zu verzichten. Der Pulsschlag von Schattenmann gehorcht dabei ganz den Gesetzen der Physik: je mehr Zeit und Tag fortschreiten, desto länger wird der Schatten, den sie auf die Musikwelt werfen werden. Das Spiel mit dem Schatten kann beginnen.

UPCOMING SHOWS:

29.12.2017 DE – Oberhausen – Turbinenhalle

06.01.2018 DE – Frankfurt am Main – Das Bett

12.01.18 DE – Hamburg – Markthalle

03.03.2018 CH – Pratteln, – Z7,(Support Megaherz)

04.03.2018 DE – Stuttgart, – Das Cann,(Support Megaherz)

08.03.2018 DE – Frankfurt, – Batschkapp,(Support Megaherz)

09.03.2018 DE – Hannover, – Musikzentrum,(Support Megaherz)

15.03.2018 AT – Wien, – Szene,(Support Megaherz)

16.03.2018 DE – Nürnberg, – Hirsch,(Support Megaherz)

17.03.2018 DE – Berlin, – Columbia Theater,(Support Megaherz)

22.03.2018 DE – Hamburg, – Markthalle,(Support Megaherz)

23.03.2018 DE – Oberhausen, – Turbinenhalle II,(Support Megaherz)

24.03.2018 DE – Leipzig, – Hellraiser,(Support Megaherz)

14.04.2018 DE – München, – Backstage Werk,(Support Megaherz)

27.04.2018 DE – Hexentanz – Losheim am See

28.04.2018 DE – Magdeburg, – Factory,(Support Megaherz)

01.09.2018 DE – Black Castle – Mannheim

08.09.2018 DE – Rock4Peace – Flensburg

