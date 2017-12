Silvester findet ihr bei uns nicht nur feinste Musik von gleich 5 genialen Tribute Bands zu Guns N‘ Roses, Def Leppard, Red Hot Chili Peppers, Status Quo und Journey sondern auch unser leckeres Silvester Raclette Special! Genau das Richtige um ins neue Jahr rüber zu rocken.

Hier gehts zur Veranstaltung

Location: Z7

Datum: 31.12.2017

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Tickets u.a. an der Abendkasse erhältlich

Gewinnspiel: Silvester Tribute Bash – 1×2 Karten



Damit du so richtig ins neue Jahr rüber rocken kannst verlosen wir für unsere Silvester Show 1×2 TICKETS! Alles was du dafür tun musst ist eine Mail mit Betreff „Silvester Tribute Bash“ an win@z-7.ch senden und darin deinen Namen sowie jenen deiner Wunschbegleitung erwähnen (Namen der Gewinner werden für die Gästeliste benötigt).



Die Teilnahme ist möglich bis Samstag, den 30.12.2017, 11.00 Uhr. Der Gewinner wird per Mail informiert.

