“Nordische Hard Rock Kombo“

Bands: Screamer, Diemonds

Support: McDeath

Ort: R25 Kulturschlachthof, Düsseldorf

Datum: 20. September 2017

Kosten: 15,00€

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Besucher: ca. 200 Besucher

Veranstalter: Black Chrome Productions

Link: https://www.facebook.com/events/432151617136996/



Im August und September geben sich die Schweden von Screamer mal wieder die Ehre durch Europa zu touren. Im Gepäck haben sie natürlich ihr Album Hell Machine, das im Februar diesen Jahres erschienen ist und reichlich positive Kritiken einheimsen konnte. Mit verändertem Line-Up ist die Show der Schweden noch energiegeladener geworden und es werden sicher auch ausreichend Songs der ersten Platten zum Besten gegeben. Die Jungs versprechen eine Rock ’n’ Roll Show par excellance. Als kleiner Vorgeschmack das Video zu Monte Carlo Nights:

Unterstützt werden Screamer von der kanadischen Glam/Hard Rock Band Diemonds um Frontfrau Priya Panda. Für die Jungs und Mädels ist Europa noch Neuland, aber in den USA und Kanada konnten sie bereits einiges an Live-Erfahrung (unter Anderem als Support von Steel Panther 2016) sammeln. Aufmerksamkeit erlangte die Band vor Allem durch die Teilnahme an der KISS Kruise IV im Jahr 2014 und durch das Feature von Sängerin Priya Panda im Hottest Chicks in Hard Rock Calender 2017 vom Revolver Magazine. Ihr zweites Album Never Wanna Die, das 2015 bei Napalm Records erschien, war im Jahr 2016 für den kanadischen Juno Award nominiert. Wer als auf klassischen Hard Rock steht und ein paar Glam-Einflüssen gegenüber nicht abgeneigt ist, sollte sich diese Band nicht entgehen lassen. Ihr aktuelles Video zu Secret ist zwar einer der ruhigen Songs, aber einen Vorgeschmack bietet es trotzdem:

