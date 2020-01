Secutor – Executor Releaseparty // Support Eradicator am 25.01.2020 im Florinsmarkt, Koblenz (Vorbericht)

Künstler: Secutor, Eradicator

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstraße 16, 56068 Koblenz

Datum: 25.01.2020

Genre: Thrash Metal

Kosten: 10 Euro VVK, 12 Euro AK

Veranstalter: Florinsmarkt / Bands

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vTSumEiOcH0

Am 25.01.2020 wird es in Koblenz im altehrwürdigen Metalschuppen, dem Florinsmarkt, hoch hergehen.

Secutor, die Koblenzer Thrash Metal Band wird ihr neues Album Executor vorstellen. Ende Dezember 2019 haben sie als Support von Sodom im JUZ in Andernach richtig abgeräumt!

Executor ist gleichzeitig die erste Scheibe, die mit dem neuen Fronter Peter Cüsters eingesungen wurde. Damit haben Secutor fast genau nach einem Jahr nach dem überraschenden Split von Ex-Frontmann Booby Bald es geschafft, ihr neues Werk vorzustellen. Auf Executor sind nicht nur die Koblenzer Metaller sehr gespannt! Hier könnt ihr euch schon mal einen neuen Song ansehen. Ein Review zu Executor erscheint in Kürze bei Time For Metal!

Supportet werden Secutor an diesem Abend von Eradicator aus dem Sauerland. Eradicator stehen für authentischen Old School Thrash. Einem Trend haben sie sich in ihrer fünfzehnjährigen Bandgeschichte nie unterworfen. Eradicator gehen runter wie Kettenfett. Dieses wohlige Getränk spielt auch immer eine große Rolle bei den Aftershowpartys der Band um die beiden Brüder Sebastian „Seba“ Stöber (Gitarre, Gesang) und Jan-Peter „Pitti“ Stöber (Schlagzeug). Wer auf guten und authentischen Thrash Metal steht, kommt an dieser Sauerländer Kapelle nicht vorbei. Im Frühjahr letzten Jahres wurde ihr Erstlingswerk The Atomic Blast von 2009 auf CD und Vinyl neu aufgelegt. Ich hatte die Ehre dazu ein Review zu machen (hier geht es zum Review).

Ein geiler Thrash Abend ist den Besuchern dieses Abends garantiert! Natürlich werde ich für Time Fort Metal dabei sein und lasse mir diese beiden Bands nicht entgehen. Der 25.01.2020 wird bereits einer der Höhepunkte im erst kurzen Jahr im Florinsmarkt in Koblenz werden! Thrash, Thrash, Thrash – bang or die!