Die brasilianischen Metal-Legenden Sepultura haben gerade erst ihre Machine Messiah EU-Tour 2018 mit den Technical Death Metal-Meistern Obscura, den amerikanischen Black/Death Metaller Goatwhore und New Jersey’s Deathcore-Kommando Fit For An Autopsy als Support beendet, schon gibt es weitere Tournews der Band: Im Sommer werden Sepultura nicht nur auf zahlreichen Festivals die Bühnen erobern, sondern auch wieder für einige Headline-Clubshows nach Europa kommen! Eine Übersicht über alle Termine findet ihr hier:

Machine Messiah Sommertour 2018

01.08. D Wacken – Wacken Open Air

02.08. D Düsseldorf – Zakk (w/ KETZER, SPOIL ENGINE)*

03.08. NL Steenwijkerworld – Dicky Woodstock Popfestival

04.08. I Bergamo – Metal for Emergency

05.08. F Saint Maurice de Gourdans – Sylak Open Air

07.08. CH Sion – Le Port Franc (w/ BLASTED, TUXEDOO)*

08.08. E Villena – Leyendas del Rock

10.08. A Bildein – Picture On Festival

11.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

12.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

14.08. F Pagney – Chez Paulette (w/ WARBRINGER)*

15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

16.08. S Falun – Sabaton Open Air

17.08. N Trondheim – Pstereo Festival

19.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

21.08. D Tübingen – Waldbühne (w/ WARBRINGER)*

22.08. D Burglengenfeld – VAZ (w/ WARBRINGER, DYING GORGEOUS LIES)*

23.08. D Marburg – KFZ (w/ WARBRINGER)*

24.08. D Sulingen – Reload Festival

25.08. D Schramberg – Metal Acker

26.08. UA Kiev – Zelenyi Teatr (w/ local support)*

28.08. D Konstanz – Kulturladen (w/ WARBRINGER)*

29.08. A Kufstein – Kulturfabrik (w/ WARBRINGER)*

30.08. A Klagenfurt – Stereo Club (w/ WARBRINGER)*

31.08. A Wels – Schlachthof (w/ WARBRINGER, BLACK INHALE)*

01.09. D Markneukirchen – ReeveLand Music Festival

*Sepultura headlining

Der Ticket-VVK für die Headline-Shows startet am Donnerstag, 19. April 2018, um 11:00 Uhr.

Weitere kommende Sepultura Termine:

21.04. BR Barretos – Motorcycles Festival

27.04. MEX Tijuana – Fronterizo Fest

w/ Death Angel

11.05. NZ Auckland – The Studio

12.05. NZ Wellington – San Fran

13.05. NZ Christchurch – The Foundry

15.05. AUS Melbourne – 170 Russell

16.05. AUS Adelaide – The Gov

17.05. AUS Byron Bay – The Northern

18.05. AUS Brisbane – Eatons Hill Hotel

19.05. AUS Sydney – Metro Theatre

20.05. AUS Perth – Capitol

23.05. J Tokyo – Duo Music Exchange

Holt Euch Machine Messiah hier.

Holt Euch Machine Messiah digital.

Mehr zu Machine Messiah:

Phantom Self OFFIZIELLES VIDEO: https://youtu.be/a0mDeaivvi8

I Am The Enemy OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://youtu.be/pCEe44CgyAM

Weitere Infos:

www.sepultura.com.br

www.facebook.de/sepultura

www.nuclearblast.de/sepultura

