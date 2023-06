Seven Spirits Burning: präsentieren ihren neuen Song „Drop The Corpse“

Seven Spirits Burning, eine aufstrebende Metal-Band aus den Niederlanden, ist bereit, die Musikszene mit ihrem neuen Song Drop The Corpse zu erschüttern. Die Band, bestehend aus Levi Remijnse am Gesang, Gideon Van Der Stelt am Schlagzeug, Jonathan Remijnse und Bernhard Van Der Poel an den Gitarren sowie Sjoerd Peters am Bass. Die Truppe steht für energiegeladene und düstere Musik.

Drop The Corpse ist ein kraftvoller und intensiver Track, der die charakteristische Kombination aus harten Riffs, dröhnendem Schlagzeug und melodischen Elementen präsentiert, die Seven Spirits Burning auszeichnet. Levi Remijnses rohe und ausdrucksstarke Stimme verleiht dem Song eine zusätzliche Intensität, während die Gitarrenarbeit von Jonathan Remijnse und Bernhard Van Der Poel eine düstere Atmosphäre schafft. Sjoerd Peters am Bass und Gideon Van Der Stelt am Schlagzeug sorgen für eine solide und treibende Rhythmussektion, die den Song vorantreibt.

Drop The Corpse könnt ihr euch direkt hier anhören: