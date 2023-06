Dyryth: veröffentlichen den Song „Light Of A New Dawn“ aus ihrem aktuellen Album „Psyop“

Die finnische zweiköpfige Heavy/Power-Metal-Band Dyryth veröffentlichte am 19.05.2023 ihr drittes Album Psyop nach ihren früheren Veröffentlichungen Watchers und Crown Of Stars. Psyop besteht aus neun Tracks und ist eine Mischung aus traditionellem Heavy- und Power-Metal. Psyop ist eine unabhängige Veröffentlichung. Der Gitarrist/Bassist Pasi Sepponen begann im April 2022 Songs zu komponieren und Gitarrentracks für das Album aufzunehmen. Als im Frühjahr 2023 alle Gitarrentracks fertig waren, begann der Sänger/Schlagzeuger Lasse Öörni mit der Aufnahme seiner Parts. Das Album wurde im April und Mai gemischt und gemastert und erschien am 19.05.2023. Dyryth war lange Zeit ein Soloprojekt von Pasi Sepponen, aber Lasse Öörni kam einige Zeit vor der Veröffentlichung des ersten Albums Watchers (2021) hinzu, um den Gesang zu übernehmen. Für das zweite Album Crown Of Stars (2022) übernahm Lasse das zuvor programmierte Schlagzeug. Das Hauptaugenmerk dieses Projekts liegt darauf, die Art von Musik zu schaffen, die den Mitgliedern gefällt, und nicht darauf, kommerziellen Erfolg anzustreben.