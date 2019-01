Sidewalk Surfers: Single feat. David McWane (Big D And The Kids Table)

Hier kommt das neue Sidewalk Surfers​ Video zur Single Self-Inflicted mit David McWane​ von Big D And The Kids Table​ am Gesang und Bläser-Attacken von Skafield​.

Außerdem im Video zu sehen Freunde und Bekannte von The Prosecution​, Rantanplan​, The Tips​, Straightline​, The Anti Anti Supergroup​, ConsuMed​, Selfish Hate​, The Feelgood McLouds​, Tides​, NNP – New Noise Project​, Blind Bastards​

Zusammen auf Tour mit The Tips:

18.01.19 Ancien Cinéma Café-Club// Kensho / Vianden [LUX] +Hamapple

19.01.19 Schlachthof Wiesbaden​ / Long Beach United Fest! mit Talco, The Prosecution, Sidewalk Surfers, Hamapple

25.01.19 Alfeld-Rockt​- Alfeld

26.01.19 Jugendzentrum Komplex Schüttorf e.V​ – Schüttorf

31.01.19 Kulturbrücken Jungbusch​ – Mannheim

01.02.19 club stereo​- Nürnberg

02.02.19 Kulturhalle Abdera​- Biberach

15.02.19 Hafenklang​- Hamburg

16.02.19 B58 – Braunschweigs behänder Live-Club!​ – Braunschweig

22.02.19 Treibsand – Lübeck​ – Lübeck

23.02.19 Ilvers Musikbar​ – Erfurt

Tickets unter: http://www.thetips.de/shop

Folgt Sidewalk Surfers auf Instagram und Facebook

