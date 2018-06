Absolut keine falschen Kompromisse eingehen – so lautet das Motto von SIEGE OF POWER! SIEGE OF POWER begannen 2013 als Projekt ohne größere Erwartungen. Kurz nach der Veröffentlichung eines Split-Albums wurde das Unterfangen wieder zu Grabe getragen, verworfen und fast vergessen, bis die verweste Leiche 2017 wiederauferstehen sollte. Daraufhin rotzte sie eine extreme, no-nonsense Platte heraus, die keine Gefangenen macht und mit vereinzelten Doom-Parts alles plattwalzt. Die Einflüsse der Band reichen von Carnivore über S.O.D. und Discharge bis hin zu Amebix, selbstverständlich versehen mit einer individuellen Note.

SIEGE OF POWER sind:

Chris Reifert – Gesang (Autopsy, Violation Wound, Abscess, Painted Doll)

Paul Baayens – Gitarre (Asphyx, ex-Hail of Bullets, Thanatos)

Theo van Eekelen – Bass (ex-Hail of Bullets, ex-Houwitser, ex-Grand Supreme Blood Court)

Bob Bagchus – Drums (ex-Asphyx, Soulburn, ex-Grand Supreme Blood Court)

Chris Reifert zum Metal Blade Signing: „Nun, das ist natürlich schon verdammt cool. Metal Blade ist eines der ersten Metallabels, welches ich als junger Teenager entdeckt habe, als ich auf der Suche nach immer härterem Stoff war. Ich habe Tonnen an Bands durch ihre Album- und EP Veröffentlichungen entdeckt, natürlich auch durch die Metal Massacre Serie, welche zahlreiche Leute beeinflusst hat. Meine Geschichte mit Metal Blade ist tief verwurzelt, auch wenn sie das bislang vermutlich nicht gewusst haben. Aber jetzt arbeiten wir ja miteinander. Hell yeah!“

Bob Bagchus: „Der Name Metal Blade ist wie Metal Magie für mich. Das ist immer schon so gewesen, seit meiner frühesten Pubertät. Namen wie Metallica, Slayer, Trouble, Hallows Eve sind eng verbunden mit Metal Blade wie auch mit meiner Kindheit, als ich dieser Musik verfallen bin. Es fühlt sich großartig an, mit Siege Of Power bei ihnen unter Vertrag zu sein, vielleicht das sogar die Krönung meiner musikalischen Karriere!“

Das SIEGE OF POWER Debütalbum ‚Warning Blast‘ erscheint im September, mehr Informationen dazu in Kürze!

