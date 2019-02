Vor kurzem haben Skunk Anansie ihr Livealbum 25LIVE@25 veröffentlicht und mit genau diesem kommen sie nun im Sommer auf Headliner-Tour nach Europa. Die Tour führt sie auch für fünf Konzerte nach Deutschland. Tickets für die Europatour gehen am 22.02.19 in den Vorverkauf.

Skunk Anansie 25LIVE@25-Tour

01/07/19 Luxembourg, Rockhal (LU)

04/07/19 Nichelino, Stupinigi Sonic Park (IT)

05/07/19 Bologna, Bologna Sonic Park (IT)

07/07/19 Legnano, Rugby Sound (IT)

08/07/19 Rom, Auditorium Parco Della Musica (IT)

15/07/19 Wiesbaden, Schlachthof (DE)

17/07/19 Paris, La Cigale (FR)

20/07/19 Cologne, E-Werk (DE)

21/07/19 Berlin, Columbiahalle (DE)

23/07/19 Dresden, Junge Garde (DE)

24/07/19 München, Tonhalle (DE)

25/07/19 Prag, Lucerna Music Bar (CZ)

27/07/19 Zagreb, SRC Salata (HR)

28/07/19 Wien, Arena Great Hall (AT)

29/07/19 Ljubljana, Kino Siska (SI)

31/07/19 Budapest, Barba Negra Track (HU)

Albumtracklist 25LIVE@25

1. Charlie Big Potato

2. Intellectualise My Blackness

3. Because Of You

4. I Can Dream

5. Charity

6. My Love Will Fall

7. Death To The Lovers

8. Twisted

9. My Ugly Boy

10. Weak

11. Hedonism

12. I Hope You Get To Meet Your Hero

13. Love Someone Else

14. This Is Not A Game

15. God Only Loves You

16. (Can’t Get By) Without You

17. Secretly

18. Over The Love

19. Spit You Out

20. Yes It’s Fucking Political

21. Selling Jesus

22. Little Baby Swastikkka

23. Tear The Place Up

24. Squander

25. You Saved Me

26. You’ll Follow Me Down (Bonus Track)

Erhältlich als:

– 2CD / 2Cassette / Digital

– Ltd. Deluxe-Vinyl Premium Box – 3LP “Orange” (inkl. Bonus-7 ” “You’ll Follow me Down (Live)” und zwei Postern; (Bei Bestellung im Artist Store signierte Boxen inkl. Lyric Book)

– Black Vinyl – 3LP (Bei Bestellung im Artist Store inkl. signiertem 12×12 Album Artwork)

– Ltd. 2CD, inkl. Bonustrack “You’ll Follow Me Down (Live)” (bei Bestellung im Artist Store signiert)

Skunk Anansie 25LIVE@25 Album bestellen.

Artist Store

