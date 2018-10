“Slayer: letzte Welttournee im November / Dezember 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Vorbericht)“

Headliner: Slayer

Vorband(s): Lamb Of God, Anthrax und Obituary

Datum: 14.11.2018 – 02.12.2018

Kosten: ab 51,00 € VVK

Genre: Thrash Metal

Veranstalter: Wizard Promotion (https://wizpro.com/news/)

Unsere Helden gehen langsam in den Ruhestand. Egal ob wir es wollen oder nicht – aber die Zeit unserer ersten Metalheros Generation ist vorbei und die Männer gehen in Rente. Das Tragische an diesem ersten Umbruch in der Szene ist natürlich der Fakt, dass es sich um Genregründer handelt, die man noch schmerzlicher vermissen wird. Metallica und Iron Maiden spielen noch fleißig ihre Shows, aber auch dort wird bald Schluss sein und nicht nur Kiss haben dieser Tage ihren Abschied angekündigt. Die Thrasher von Slayer stecken schon mittendrin. Irgendwann ist eben Schluss, vor allem, wenn die Gesundheit nicht mehr mitspielt. Es können schließlich nicht alle wie Lemmy bis zum bitteren Ende auf der Bühne stehen. Unvergessen neben den aktiven Musikern: der verstorbene Jeff Hanneman, den man immer noch in Herzen trägt. Gleiches gilt für den abgewanderten Dave Lombardo – der Geist von Slayer hat Hunderte spannende Gesichter und Geschichten parat.

Es ist die Zeit gekommen Tom Araya und Kerry King, den letzten beiden Gründern, die letzte Ehre zu erweisen. Mit im Boot: Paul Bostaph hinter der Schießbude und Gary Holt an der zweiten Gitarre. Es gibt unzählige Klassiker wie War Ensemble, Angel Of Death oder Raining Blood, die unser Leben bestimmen. Hier für euch noch mal alle Alben von Slayer:

1983: Show No Mercy

1985: Hell Awaits

1986: Reign in Blood

1988: South of Heaven

1990: Seasons in the Abyss

1994: Divine Intervention

1996: Undisputed Attitude

1998: Diabolus in Musica

2001: God Hates Us All

2006: Christ Illusion

2009: World Painted Blood

2015: Repentless

Egal wie Slayer die wenigen Shows bei uns gestalten, es werden die Hände schwitzig und Gänsehautfeeling ist vorprogrammiert. Im Vorprogramm zocken hingegen keine anderen als Lamb Of God, Anthrax und Obituary – was will man mehr? Karten gibt es noch im Vorverkauf, aber ihr solltet nicht mehr lange warten. Trotz der großen Hallen könnten diese kurz vor der jeweiligen Show am Sold Out kratzen. Für alle, die aus zeitlichen Gründen zu keinem Auftritt können – der Abschied wird mit ins nächste Jahr genommen und das Hellfest in Frankreich wurde schon bestätigt. Da darf man auf einzelne deutsche Festivals ohne Frage hoffen! Eine sichere Option, die Altmeister noch mal zu sehen sind jedoch folgende Termine:

14.11. D Dortmund – Westfalenhalle

21.11. CH Zurich – Halle 622

23.11. A Vienna – Stadthalle

24.11. D Freiburg – SICK-ARENA

26.11. D Hamburg – Barclaycard Arena

29.11. D Munich – Olympiahalle

30.11. D Erfurt – Messehalle

02.12. D Berlin – Mercedes-Benz Arena

Kommentare

Kommentare