Sonata Arctica: „Acoustic Adventures – Volume Two“ erscheint am 30.09.2022

Das finnische Quintett Sonata Arctica muss vermutlich niemandem mehr extra vorgestellt werden: Prägte sie einerseits die Power/Melodic-Metal-Szene entscheidend mit, hat die Band andererseits über all die Jahres ihres Bestehens konstant starke Platten abgeliefert. Darüber hinaus ist sie dafür bekannt, immer wieder aus ihrer musikalischen Komfortzone auszubrechen und Neues auszuprobieren. Ein konstanter Prozess, der letztendlich in einigen, passenderweise Acoustic Adventures benannten Tourzyklen mündete und im Januar 2022 mit der Veröffentlichung von Volume One ihres allerersten Akustikwerks seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Heute freuen sich Sonata Arctica, endlich die Fortsetzung jenes Albums und damit dessen zweite Hälfte, die am 30.09.2022 via Atomic Fire auf die Welt losgelassen werden wird, ankündigen zu können: Eine Scheibe, um die erwähnte Saga abzuschließen, aber insbesondere auch, um den Start ihrer nächsten, leider über die Jahre mehrfach verschobenen Acoustic Adventures-Reise, die vor allem die coronageplagten Gemüter ihrer finnischen sowie europäischen Fans aufhellen dürfte, gebührend zu feiern. Die aktuelle Terminübersicht befindet sich unten!



Acoustic Adventures – Volume Two – Tracklist:



01. I Have A Right

02. Black Sheep

03. Half A Marathon Man

04. Broken

05. Letter To Dana

06. FullMoon

07. Shamandalie

08. San Sebastian

09. Gravenimage

10. Flag In The Ground

11. My Land

12. Victoria’s Secret



Wie auch für Acoustic Adventures – Volume One, hat die Band die Songs unter Mithilfe von Mikko Tegelman (Aufnahme, Produktion) im finnischen Studio57 eingespielt, während Janne Pitkänen für das geschmackvolle Artwork verantwortlich zeichnet.



Parallel zum Vorverkaufsstart wird es am Freitag, den 12. August, auch die erste digitale Single der Platte, die Akustikversion des Fanlieblings I Have A Right, zu hören geben. Merkt euch diesen hier direkt vor: https://sonataarctica.afr.link/IHaveARightPR.