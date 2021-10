Nachdem Sons Of Sounds bereits zwei Songs von ihrem kommenden Album vorgestellt haben, folgt nun der dritte Streich. Mit Wolfskind präsentieren die vier Süddeutschen zum zweiten Mal nach Kriegerherz einen deutschsprachigen Titel. Das neue Album Soundphonia der Progressiv-Rocker Sons Of Sounds wird am 5. November 2021 via El Puerto Records veröffentlicht.

