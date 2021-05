Space Chaser: veröffentlichen Details zum neuen Album „Give Us Life“

Am 16. Juli werden die Berliner Space Chaser ihr neues Album Give Us Life via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen ersten Vorgeschmack auf das Album bietet Euch das Video zur neuen Single Remnants Of Technology (Regie: Lucas Fiederling / Peregrine Films), welches Ihr Euch hier ansehen könnt:

Give Us Life ist in diesen Formaten verfügbar:

– digipak-CD

– deluxe box set (pizza box, steel blue & gold w/ white splatter vinyl, demo cassette, back patch, art print, signed card – limited to 250 copies)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– purple / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– midnight blue marbled vinyl (Nuclear Blast exclusive – limited to 200 copies)

– white vinyl (Green Hell / TCM exclusive – limited to 200 copies)

– ice blue marbled vinyl (EMP exclusive – limited to 200 copies)

– gold w/ black dust vinyl (US exclusive)

Space Chaser erzählen: „Für unser erstes Lebenszeichen bei Metal Blade Records wollten wir das beste Musikvideo machen, das wir überhaupt machen konnten. Und mit viel harter Arbeit und noch mehr Glück haben wir etwas weitaus Größeres hinbekommen, als wir uns je hätten träumen lassen. Wir hatten diese Idee für ein Video schon seit Jahren in der Schublade liegen, waren aber nie in der Lage, sie in die Tat umzusetzen. Bis jetzt.

Wir hatten eine Crew von 60 Leuten, die für uns gearbeitet haben. Irgendwie hat sich das in der Berliner Filmszene herumgesprochen, und fast alle waren Feuer und Flamme und wollten mitmachen. 50 Kostüme, 4 Maskenbildner, 30 Komparsen, ein Team von Regisseuren, Kameraleuten, professioneller Beleuchtung – alles war dabei. Zwei Teams von Set-Buildern arbeiteten eine Woche lang unermüdlich mit der Band zusammen. Wir bauten eine komplette Bar in einem feuchten, eiskalten Keller für insgesamt 3 Drehtage und Nächte.

Das Konzept war monatelang geplant, eine ganze Woche Vorbereitung und zwei Tage, in denen wir alles aufgebaut haben. Lucas Fiederling von Peregrine Films hat zwei Monate am Stück nicht geschlafen. Das Ergebnis sieht aus wie ein Michael Jackson-Video. Wenn er ein Thrasher wäre. Aus Berlin. Watch The Skies.“

Der Nervenkitzel, den Weltklasse-Thrash erzeugt, ist etwas Unvergleichliches, und kaum jemand wahrt den Geist und Sound des Genres auf so mitreißende Weise wie die Berliner Space Chaser. Die Band kehrt nun zu ihrem zehnten Jahrestag mit ihrem dritten Album Give Us Life zurück und bestätigt ihre Bedeutung für die Szene. „Wir spielen zeitgemäßen Thrash Metal, wenn man es so nennen will, und arbeiten zwar noch mit Elementen der ‚alten Schule‘, die jeder liebt, versuchen aber auch, einige der Einflüsse einzubinden, denen wir uns selbst aussetzen. Diese Art von Musik hat sich während der letzten zehn Jahre stark weiterentwickelt, was natürlich nicht an uns vorbeigegangen ist. Dennoch ist das, was wir machen, nach wie vor Thrash, bloß, dass wir hoffen, ihn etwas überzeugender ins Jahr 2021 überführen zu können.“

Das Album wurde im Stammstudio der Band aufgenommen dem Hidden Planet in Berlin. Betreiber Jan Oberg mag in der Metal-Szene unbekannt sein, wie die Jungs einräumen, erfüllt aber nichtsdestoweniger internationale Maßstäbe. Gitarrist Leo Schacht und Drummer Matthias Scheuerer produzierten die Songs mit Obergs Hilfe, bevor Dan Swanö das Mastering in seinen Unisound Studios übernahm. „So glatt ist noch keine unserer Aufnahmen gelaufen. Alle waren gründlich vorbereitet, und jede Idee funktionierte so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Mir kommt es fast unwirklich vor, obwohl Zufriedenheit bei einer Produktion auch dazu führen kann, dass man sich ewig mit Kleinigkeiten aufhält – und das Intro zu Burn Them All war in dieser Hinsicht echt tückisch!“ Space Chaser kommen sich zwar merkwürdig vor, weil sie schon ihr zehntes Jubiläum feiern, doch dieser Meilenstein spornt sie bloß weiter an. „Wir waren noch nie so aufgeregt und gefasst auf alles, womit uns das Schicksal konfrontieren mag“, versichern sie und wissen auch genau, was sie in Zukunft als Band wollen: „Die Weltherrschaft! Na ja, sozusagen halt… Ich schätze, jede Metal-Combo möchte einfach so groß werden wie möglich, da bilden wir keine Ausnahme. Vor allem hoffen wir, unsere Fangemeinde mit Give Us Life auch außerhalb Deutschlands vergrößern zu können. Einmal eine Platte bei Metal Blade zu veröffentlichen wäre uns im Traum nicht eingefallen, und außerdem wollen wir unbedingt touren, sobald das wieder möglich ist. Wir können kaum erwarten, Europa zum ersten Mal zu verlassen, und werden beweisen, dass wir internationale Standards erfüllen können.“

Give Us Life Tracklisting:

Remnants Of Technology Juggernaut Cryoshock A.O.A The Immortals Signals Burn Them All Give Us Life Antidote To Order Dark Descent

Space Chaser line-up:

Siegfried Rudzynski: Gesang

Leo Schacht: Gitarre

Martin Hochsattel: Gitarre

Sebastian Kerlikowski: Bassgitarre

Matthias Scheuerer: Schlagzeug