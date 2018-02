Spartan Warrior: „Covered In Lust” – Veröffentlichung der Single aus dem Album „Hell To Pay“

Auf Soundcloud wurde die erste Singleauskopplung der britischen Heavy Metal Band Spartan Warrior – Covered In Lust veröffentlicht. Das Album Hell To Pay wird offiziell am 23. Februar 2018 über Pure Steel Records erscheinen. Der Vorverkauf startet am 9. Februar 2018 in unserem Webshop.

Die neu bei Pure Steel rekrutierten Spartan Warrior gehören zu den heißesten NWoBHM Acts. Mit Steel n’ Chains und dem selbstbetitelten Zweitling veröffentlichten die Briten Mitte der 80iger zwei hochklassige Alben, welche unter Liebhabern bis heute großen Kultstatus genießen.

2009 reformierte sich die Band und kehrte mit dem neuen Album Behind Closed Eyes auf die Tonträger, sowie auf die Bühnen zurück.

Nun steht mit Hell To Pay das vierte Album mit 10 Songs in den Startlöchern und von der alten Power haben die beiden Bandgründer Dave und Neil Wilkinson bis heute nichts eingebüßt.

Straight forward rocken sich die Herren durch gut 45 Minuten rock’n’rolligen Urknall-Metal, wie man ihn auch von Kollegen wie Saxon und UFO kennt, schätzt und liebt.

Die kraftvolle Rhythmussektion um James Charlton (drums) und Tim Morton (bass) liefert Spartan Warrior die Grundlage für Heavy Metal Kracher wie Walls Fall Down, Fallen, In Memorium oder den Titeltrack Hell To Pay, aber gleichzeitig werden auch ruhigere Gefilde mit Something to Believe In, Lettin Go oder Bad Attitude bedient.

Mit dem Gitarrenduo Neil Wilkinson und Dan Rochester, sowie Sänger David Wilkinson, haben Spartan Warrior nichts von Ihrem altbekannten Biss verloren.

Der Union Jack wurde auf dem Pure Steel Hauptquartier gehisst, seid ihr bereit?

Line-Up:

Dave Wilkinson – vocals

Neil Wilkinson – guitars

Tim Morton – bass

James Charlton – drums

Dan Rochester – guitars

