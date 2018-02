Am 30. März 2018 wird das neue Album Hunt der schweizerisch-serbischen Symphonic Metal Band Evolucija auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 16. März 2018.

Seid bereit für einen neuen brillanten Schweiz-Serbischen Akt – Evolucija. Das dritte Album mit dem Namen Hunt beinhaltet 10 Lieder, definiert die feinsten Momente der Band gepaart mit dem kraftvollen Spiel mit den Phrasen und emotionalen und mittelalterlichen Stimmreflexionen der Frontfrau Diva – Ilana. Präzise Melodien, intelligent harmonisierend und mit klaren Anordnungen erscheint mit Evolucija’s aktuellem Album, ein vielversprechender neuer Stern im Symphonic Metal.

Evolucija ist hier mit frischem Image, beschwingt performend und verfeinert auch stylische Fähigkeiten. Bleibt dran und genießt!

Tracklist:

1. Hunt

2. A Rose Without No Name

3. Velvet Cage

4. Poet

5. Reflections On A Blade

6. Portrait

7. How I Wish

8. Lonely

9. Remorse

10. Metamorphosis

Total Playing Time: 39:06 min

LINE-UP:

Ilana Marinjes-von Arx – vocals

Dragiša Marinjes – bass

Stevan Miletić – guitars

Igor Miladinović – guitars

Goran (Shoki) Nikolić – drums

Link

www.evolucija.org/

www.facebook.com/evolucijaofficial

Mehr über EVOLUCIJA

Mehr über Hunt

Kommentare

Kommentare