Das dänische experimentelle Alternative Rock Quartett Speaker Bite Me hat den Album Opener Act aus dem neuen Album Future Plans vorgestellt!

Hört + verbreitet Act über diesen Link:

https://soundcloud.com/ponyrec/speaker-bite-me-act/s-ANeGN

Die Sängerin und Gitarristin der Band, Signe über das neue Album: „Dänemark war schon immer ein geteiltes Land, aber in den letzten Jahrzehnten haben wir eine Polarisierung erlebt. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist größer geworden. Das sieht man überall in Europa. Die Beziehung zwischen den Menschen verschwindet. Vielleicht, weil wir machtlos geworden sind. Anstatt unseren Reichtum zu genießen, kämpfen wir für den Erhalt unseres eigenen Überschusses. Wir versuchen, das alles auf dem Album zu betrachten. Wir alle müssen zusammenhalten, um unseren Leben einen wirklichen Sinn zu geben, ohne Angst zu haben. Wir müssen uns konzentrieren und konzentrieren, damit wir alle gemeinsam die heutigen Probleme lösen können. Wir hoffen, dass unsere Musik dazu beitragen kann und etwas von der Spannung löst.“

Future Plans erscheint am 12.10.2018 über PonyRec. und es hat über 11 Jahre gedauert, bis Speaker Bite Me nun ihr zweites Album veröffentlichen. In all den Jahren war die Band übrigens aktiv!

