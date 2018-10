Die hochkarätige Gästeliste umfasst: Marcus Mumford, Portugal. The Man, Bassnectar, The Wu-Tang Clan-Members RZA und GZA, Vic Mensa, K. Flay, Big Boi, Gary Clark Jr., Pretty Lights, Killer Mike, Steve Aoki und andere!

Eine Woche vor VÖ von The Atlas Underground veröffentlicht Tom Morello noch mal einen neuen Song. Dieses mal die Kollaboration mit der Band Portugal. The Man und Whethan. Morello kommentiert den Song wie folgt: “Every Step That I Take deals with the haunting voices of fear and love on the steps of the emotional gallows. We are honoured to be partnering with SAVE, a suicide prevention organisation, with this track. You are not alone and there is always help available.”

„Vergesst Nightwatchmen, hier kommt die stärkste Sologeschichte von Morello bisher.“ LEGACY

Während seiner beispiellosen Karriere hat Tom Morello bisher mit unzähligen A-List-Größen von Bruce Springsteen bis Johnny Cash zusammen gearbeitet. Auf The Atlas Underground betritt er nun gemeinsam mit hochkarätigen Gästen ein völlig neues musikalisches Territorium: So finden sich namhafte Kollegen wie Marcus Mumford, Portugal. The Man, Bassnectar, die beiden Wu-Tang Clan-Mitglieder RZA und GZA, Vic Mensa, K. Flay, Big Boi, Gary Clark Jr., Pretty Lights, Killer Mike, Steve Aoki, Whethan und viele andere auf dem Album wieder, die Morellos sofort wiedererkennbaren Gitarrensound mit Einflüssen aus EDM und HipHop in ungeahnte, überraschende Bahnen lenken! Alle Special-Guests wurden von Tom Morello höchstpersönlich ausgewählt und eingeladen, um an diesem außergewöhnlichen Projekt teilzuhaben.

„Die Riffs und Beats haben auf gewisse Weise den stilistischen Weg vorgezeichnet; doch das unglaubliche Talent jedes einzelnen meiner Gäste konnte meine Kreativität noch einmal zusätzlich beflügeln. Ich war schon immer ein leidenschaftlicher Musiker. Und ich habe mich als überzeugter Aktivist schon immer für den Kampf gegen Ungerechtigkeit jeder Art eingesetzt“, so Morello. „Angesichts dieser momentanen Endzeitstimmung ist nun der Moment gekommen, die Truppen zu mobilisieren und einen allerletzten Versuch zu wagen, die Welt vielleicht doch noch zu retten – und nicht zuletzt auch unsere Künstlerseelen. Es ist sehr wohl möglich, die Menschen durch Musik zum Nachdenken zu bringen und so eine Gesellschaft zu verändern.“

Aufgenommen in unzähligen Studios auf verschiedenen Kontinenten bezeichnet Morello das Album als „akustische Verschwörung von unterschiedlichen Musikern, die an vielen verschiedenen Orten auf das gleiche Ziel hinarbeiten: Ein völlig neues Musikgenre zu erschaffen.“ Rein inhaltlich handelt es sich bei den Lyrics größtenteils um „social justice ghost stories“, wie Morello die Texte von Songs wie Bassnectars, Big Bois und Killer Mikes „Rabbit Revenge“ oder die RZA/ GZA-Kollaboration Lead Poisoning bezeichnet, mit denen man all jenen eine laute Stimme gibt, die sonst nicht von der Gesellschaft gehört werden.

The Atlas Underground-Tracklist (VÖ: 12.10.2018)

1. Battle Sirens – Tom Morello ft. Knife Party

2. Rabbit’s Revenge- Tom Morello ft. Bassnectar, Big Boi, and Killer Mike

3. Every Step That I Take- Tom Morello ft. Portugal. The Man and Whethan

4. We Don’t Need You- Tom Morello ft. Vic Mensa

5. Find Another Way- Tom Morello ft. Marcus Mumford

6. How Long- Tom Morello ft. Steve Aoki and Tim McIlrath (Rise Against)

7. Lucky One- Tom Morello ft. K.Flay

8. One Nation- Tom Morello ft. Pretty Lights

9. Vigilante Nocturno – Tom Morello ft. Carl Restivo

10. Where It’s At Ain’t What It Is – Tom Morello ft. Gary Clark Jr. and Nico Stadi

11. Roadrunner- Tom Morello ft. Leikeli47

12. Lead Poisoning – Tom Morello ft. GZA, RZA, and Herobust

