Die Progressive Metal Überflieger Kadinja aus Frankreich haben kürzlich einen Vertrag mit Arising Empire unterzeichnet. Heute veröffentlichen sie das brandneue Musikvideo zur ersten Single Empire und starten den Pre-Order ihres mit Spannung erwarteten zweiten Albums Super 90′, welches am 18. Januar 2019 erscheinen wird.

Schaut euch das Musikvideo zu Empire jetzt hier an.

Kauft und/oder streamt euch den Song jetzt hier.

Bestellt euch das Album Super 90′ hier vor.

Die Band startet heute außerdem ihre Tour mit Monuments:

Phronesis European Tour 2018

w/ Monuments, Vola, Atlas

05.10. D Cologne – Euroblast*

06.10. CH Aarau – KiFF*

07.10. D Karlsruhe – Substage

08.10. D Munich – Backstage

09.10. D Neunkirchen – Stummsche Reithalle

10.10. D Dresden – Club Puschkin

12.10. I Vicenza – Bocciodromo

13.10. I Milan – Circolo Svolta

14.10. I Bologna – Alchemica Music Club

15.10. A Vienna – Arena

17.10. HR Zagreb – Mocvara

19.10. BG Sofia – Universiada Hall

20.10. RO Bucharest – Quantic Club

21.10. RO Cluj-Napoca – Form Space

22.10. H Budapest – Blue Hell *UPGRADE*

23.10. PL Warsaw – Poglos

24.10. D Berlin – Bi Nuu

25.10. D Hamburg – Kaiserkeller

26.10. DK Søborg – Richter-Gladsaxe

28.10. B Roeselare – De Verlichte Geest

29.10. NL Nijmegen – Doornroosje

30.10. F Paris – Backstage By the Mill

31.10. F Nantes – La Scène Michelet

01.11. NL Haarlem – Patronaat

02.11. UK Worthing – Bar 42 *SOLD OUT*

04.11. UK Cardiff – The Globe

05.11. UK Glasgow – G2

06.11. UK Belfast – Foundry

07.11. IRL Dublin – The Voodoo Lounge

08.11. UK Manchester – Fac251

09.11. UK London – The Dome

10.11. UK Sheffield – Corporation

11.11. UK Bristol – Macmillan Fest*

*no Atlas

Kadinja enthüllen ebenso das Coverartwork und die Tracklist des neuen Albums.

Tracklist :

1. Empire

2. From the Inside

3. The Modern Rage

4. Icon

5. The Right Escape

6. Véronique

7. Episteme (acoustic)

8. Strive

9. Muted Rain

10. House of Cards

11. Avec tout mon Amour

Nur ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums, nämlich im Frühling 2018, war es dann wieder so weit und Kadinja gingen ins Studio um ihr zweites Album aufzunehmen und somit der Welt ihre neusten musikalischen Entdeckungen zu präsentieren.

Nach einer langen und leidenschaftlichen Entwicklungsphase folgt nun ihr zweites Album – Super 90′.

“It’s called Super 90′ and for us it’s our way to celebrate an era we miss a lot – the 90’s. We miss the way how songs were done back then, we miss the sound and basically all the things we had when we were younger – especially music, movies and video games.” – erklärt die Band.

Rockiger, origineller und noch näher an ihren technischen Wurzeln werden diese jungen Männer euch bald auf eine musikalische Reise einladen, bei denen sie bis an die Grenzen des modernen Rock und Metal gehen werden.

“We tried to make the record sound more rock, more organic and emotional than Ascendency to bring back a part of the 90’s vibes we were missing” – erklärt Kadinja.

Das Album umfasst elf starke Songs, produziert von Chris Edrich (Leprous, The Ocean, Myrath) and Pierre Danel, gemixt von Chris Edrich und komplett gemastered von Pierrick Noel (Klone, The Moon Drivers).

Zusätzlich gibt es einige Interessante Features auf dem neuen Album zu finden. Sylvain von The Dali Thundering Concept auf Muted Rain. Raphael Weinroth-Browne (The Visit, Musk Ox, Kamancelloon) auf dem Track Véronique and Tola in Avec Tout Mon Amour.

Das Cover Artwork für Super 90′ stammt von Leo Natale und spricht für sich selbst.

“This album is clearly a mix of what we loved back in the days and what we have now.” – erzählt Philippe Charny.

Durch die Aufnahme in die Arising Empire-Familie im September 2018 werden Kadinja mit ihrem neuen Album, das Anfang 2019 erscheinen soll, eine noch größeres Publikum erreichen als ohnehin schon.

Kadinja sind…

Philippe Charny Dewandre – Gesang

Pierre Danel – Gitarre

Quentin Godet – Gitarre

Steve Tréguier – Bass

Morgan Berthet – Schlagzeug

https://www.facebook.com/KADINJA

https://www.instagram.com/kadinjaofficial

www.arising-empire.com

