Spirit Adrift: veröffentlichen Cover von „Hollow“

Am 25. Februar 2022 jährte sich das Erscheinen von Panteras Album Vulgar Display Of Power, einem der einflussreichsten Alben der Heavy Music, zum 30 Mal. Um diesem Meilenstein Tribut zu zollen, haben Spirit Adrift aus Austin, TX, Hollow gecovert.

Die Band kommentiert: „Vulgar Display Of Power war ein massiver Einfluss auf mein Verständnis von kraftvollem Songwriting, einprägsamen Arrangements, Riffs, Schlagzeugspiel, Gesang und Heavy Metal im Allgemeinen“, sagt Nate Garrett (Gitarre und Gesang). „Ich habe das gesamte Album von klein auf studiert, und der herausragende Track war für mich immer Hollow. Er ist dynamisch, emotional, unberechenbar und passt perfekt zum Stil von Spirit Adrift. Einen so großartigen Song von einer so legendären Band zu covern, habe ich nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich habe jedes Quäntchen Besessenheit und Liebe zum Detail in unsere Version einfließen lassen, um sicherzustellen, dass wir den Original-Song ehren und gleichzeitig einige unserer charakteristischen Elemente einbringen, um ihn zu unserem eigenen zu machen. Pantera sind eine der Bands, die mir beigebracht haben, wie man Musik macht, und ich hoffe, dass Spirit Adrifts Version von Hollow ihrem Erbe gerecht wird.“

