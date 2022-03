Slaegt: haben Single + Video „Kiss From A Knife“ vom kommenden Album „Goddes“ veröffentlicht

Die dänische Black Heavy Metal Band Slaegt (a.k.a. Slægt, was in der dänischen Sprache „Abstammung“ / „Erbe“ bedeutet und /slɛɡt/ ausgesprochen wird) hat eine zweite Single aus ihrem kommenden, vierten Studioalbum Goddess veröffentlicht, das am 18. März 2022 weltweit erscheinen wird.

Slaegt kommentiert:

„Kiss From A Knife ist in gewisser Weise der aggressivste und chaotischste Song, den wir bis jetzt geschrieben haben. Aber wie die Wachsamen wissen, kann aus dem Chaos eine gewisse Ordnung entstehen, wenn man sich die Kräfte darin sorgfältig und mit der richtigen Absicht zunutze macht. Der Text des Liedes handelt von der Vereinigung, die in Interaktionen entstehen kann, die zunächst eher trennend als verbindend wirken. Das mag wie ein Paradoxon erscheinen, aber manchmal sind die größten Wahrheiten im Leben in den größten Widersprüchen zu finden.“

Goddess wird als limitiertes CD-Digipak in der Erstpressung, als Gatefold-LP auf 180g-Vinyl mit Poster und auch als Digitales Album erhältlich sein. Die Vinyl-Edition ist in den folgenden Varianten und Limitierungen erhältlich:

– Gatefold black LP & Poster: Unlimited

– Gatefold red LP & Poster: 300x über CM Distro & Webshop

– Gatefold silver LP & Poster: 300x über Ván Records

– Gatefold clear LP & Poster: 300x über EMP & Nuclear Blast

– Gatefold gold LP & Poster: 300x über Slaegt On Tour