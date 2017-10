Die Heavy Rocker von SpiteFuel werden in wenigen Wochen das Studio entern um den Nachfolger ihres überaus erfolgreichen Debüt Albums Second To None einzuspielen.

Das kommende Album, welches den Titel Dreamworld Collapse tragen wird, soll dann im Frühjahr nächsten Jahres über MDD erscheinen und wird einem textlichen und musikalischem Konzept folgen! Die Band hat dabei offenbar so einige Überraschungen parat, denn auf ihrer Facebook Seite heisst es zur bevorstehenden Platte erwartungsvoll: „Wir sind glücklich, mit so vielen großartigen Leuten an diesem Projekt zu arbeiten, um unsere Vision dieses Albums für euch umzusetzen… seid gespannt!“

