Die deutschen Heavy Rocker Spitefuel veröffentlichen heute ihre zweite Studioaufnahme, das Vollblut-Konzeptalbum „Dreamworld Collapse“! Die dystopische Science-Fiction-Story wird von krachenden Hardrock– Sounds mit orchestraler Dramatik erzählt. Dadurch wird ein fesselndes Gemisch aus verschiedensten musikalischen Einflüssen kreiert, welches wiederum im Ganzen 100% Spitefuel ergibt. Mit langen Tracks und dem mehrteiligen „Dreamworld Collapse Suite“ präsentiert die Band um Frontmann Stefan Zörner ein tiefgründiges, emotionales Projekt. Sich voll und ganz dem Album zu widmen, nimmt jeden Metalhead mit auf einen postapokalyptischen Trip in eine aufrüttelnde Vision der zukünftigen Welt. “Dreamworld Collapse” wurde ins Leben gerufen, um den Menschen die Augen zu öffnen und jedem Einzelnen von uns zu zeigen: Mit unseren heutigen Entscheidungen erschaffen wir unsere eigene Zukunft und damit ebenso die der Erde.

Hier die Tracklist zu „Dreamworld Collapse„:

1. Prologue: 8389 A.D.

2. Brick By Brick

3. The Secret

4. Ouverture: Inside The Sphere

5. Dreamworld Collapse, Pt. I

6. Interlude: The Funeral Of Youth

7. Dreamworld Collapse, Pt. II

8. Iconic Failure

9. Under Fire

10. Brilliant White Lies

Pt. I: What we’ve Chosen

Pt. II: The Raging Quiet

Pt. III: Deconstructing a

Falling Star

11. Grave New World

Pt. I: They Shall Have Stars

Pt. II: Dreamworld Revisited

12. Epilogue: 8427 A.D.

Kommentare

Kommentare