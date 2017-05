Die heiße Modern Metal-Formation aus Belgien/Holland SPOIL ENGINE hat das Lyric-Video zu ihrem Song ‚Singing Sirens‘ veröffentlicht. Der Song stammt vom neuen Album »Stormsleeper«, das seit zwei Wochen überall erhältlich ist.

Schaut euch ‚Singing Sirens‘ hier an: https://youtu.be/TeI6FFUjwEc

Holt euch »Stormsleeper« jetzt hier: http://geni.us/SEStormsleeper

oder digital hier: https://SpoilEngine.lnk.to/StormSleeperAlbum

Mit dem Gutscheincode „WOCHENENDE“ kann das Album, so wie jeder andere Artikel, auf http://www.sharptone.net versandkostenfrei bestellt werden.

Mehr zu »Stormsleeper«:

‚Doomed To Die‘: https://youtu.be/tdyrT89NRxs

‚Stormsleeper‘: https://youtu.be/xloB-nOf0Io

SPOIL ENGINE live:

12.05. NL Oss – Groene Engel

13.05. NL Monster – Westland Metal Meeting

»Stormsleeper«-Releaseshow

20.05. BE Torhout – Club De B (w/ THE CHARM THE FURY, STATIC)

w/ PRONG

13.07. DE Hamburg – Hafenklang

14.07. DE Münster – Sputnikhalle

15.07. DE Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air*

18.07. GB Glasgow – Audio

19.07. GB Belfast – Voodoo

20.07. IE Dublin – Voodoo Lounge

21.07. GB Manchester – Rebellion

22.07. GB London – Underworld

26.07. DE München – Free & Easy Festival

27.07. DE Stuttgart – Keller Klub

28.07. DE Weinheim – Café Central

*nur SPOIL ENGINE

16. – 19.08. DE Dinkelsbühl – Summer Breeze

27.10. FR Paris – tba

28.10. FR Bordeaux – tba

29.10. ES Bilbao – Stage Live

31.10. ES Madrid – Sala Lemon

01.11. PT Lissabon – Starway Club

02.11. ES Malaga – Sala Velvet

03.11. ES Castellon – Sala La Burbuja

04.11. ES Barcelona – Sala Razzmatazz

Das neue Album »Stormsleeper« besteht aus 10 Songs (gemixt und gemastert in den Fredman Studios) und wird offiziell weltweit am 5. Mai 2017 über Arising Empire/Nuclear Blast veröffentlicht.

Das Cover-Artwork stammt von Heilemania (Nightwish, Kreator, Legion of the Damned).

SPOIL ENGINE sind:

Iris Goessens – Vocals

Steven ‚Gaze‘ Sanders – Guitar

Dave de Loco – Bass

Matthijs Quaars – Drums

Bart Vandeportaele – Guitar

Quelle: www.arising-empire.com

