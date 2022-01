SPV/Steamhammer: viele langjährige Steamhammer/SPV-Bands haben ihre Verträge verlängert

Hinter Steamhammer/SPV, einem der traditions- und erfolgreichsten Rock- und Metal-Labels Europas, liegen bewegte Monate: Die Hannoveraner Plattenfirma hat sich souverän den riesigen Herausforderungen eines dramatisch veränderten Marktes gestellt und ihren Künstlern/Bands auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten vielversprechende Perspektiven geboten. Deshalb blicken SPV-Geschäftsführer Frank Uhle, Steamhammer-Label-Chef Olly Hahn, Steamhammer-Promotion-Chef Björn von Oettingen und das SPV-Team auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück und freuen sich auf die 2022 und 2023 anstehenden Aufgaben.

Besonders stolz sind Uhle, Hahn und von Oettingen darauf, dass viele langjährige Steamhammer/SPV-Bands ihre Verträge verlängert haben, darunter Magnum, Axel Rudi Pell, Running Wild, Sodom, Rage, Prong, Virgin Steele oder auch Them. „In meinen mittlerweile mehr als 20 Jahren bei Steamhammer/SPV hat mich die Loyalität und das große Vertrauen unserer Bands immer wieder tief beeindruckt. Das macht mich und unser Team sehr glücklich“, erklärt Olly Hahn. „Ich bedanke mich bei unseren Künstlern, die in einer äußerst schnelllebigen Zeit weiterhin an uns glauben. Wir versprechen, auch zukünftig alles zu geben und mit gewohnter Steamhammer-Professionalität die Produkte zum Erfolg zu führen.“

Hahn, Uhle und von Oettingen betonen, dass die Marke Steamhammer auch künftig als Synonym für Respekt, Begeisterung, gegenseitiges Vertrauen und geschäftliche Transparenz gelten werde, verbunden mit der seit fast 40 Jahren durchgehend großen Loyalität des Labels zu ihren Künstlern. Es gehöre weiterhin zur unveränderbaren Firmenphilosophie, dass alle Mitarbeiter – neben ihrer beruflichen Professionalität – leidenschaftliche Musikfans sind, mit direkten persönlichen Kontakten zu ihren Künstlern. Hahn: „Musiker und Bands, die bei uns unter Vertrag stehen, können sich darauf verlassen, dass ihre Anliegen stets oberste Priorität genießen, bei Menschen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind.“ Einen solchen Anspruch kann auch Promotion-Chef von Oettingen nur bestätigen: „Es freut mich sehr, dass diese Bands, für die ich schon einige Alben promotet habe, uns weiterhin das Vertrauen schenken. Unsere Künstler wissen es zu schätzen, einen zentralen Ansprechpartner zu haben, der sich persönlich rund um die Uhr um die weltweite Promotion kümmert. Dies schafft eine enge, persönliche Bindung zum Musiker und zeigt, dass wir wirklich hinter der Veröffentlichung stehen und alles für den Erfolg tun.“

Und so kann Steamhammer schon jetzt eine Reihe wegweisender neuer Veröffentlichungen bekanntgeben. Seit dem 14. Januar 2022 ist das neueste Album The Monster Roars der britischen Hardrocker Magnum im Handel. Magnum haben eine bereits lange Tradition mit Steamhammer/SPV. „Vor nahezu zwanzig Jahre haben wir zum ersten Mal bei SPV unterschrieben. Das Label ist mit uns durch dick und dünn gegangen. Wir möchten uns bei Olly, Frank und Björn für ihre Hilfe und Ermutigung bedanken“, kommentieren Gitarrist Tony Clarkin und Sänger Bob Catley die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das 2020er Magnum-Album The Serpent Rings landete auf Platz 5 der deutschen Charts, die Band plant umfangreiche Tourneen im Frühjahr (unter anderem mit Gotthard) und im Herbst 2022.

Im April 2022 erscheint das neue Studioalbum von Axel Rudi Pell, der seit Beginn seiner Solokarriere vor 33 Jahren bei Steamhammer/SPV unter Vertrag steht und zur außerordentlich langfristigen Partnerschaft erklärt: „Eine weitere Zusammenarbeit stand bei mir immer außer Frage. Warum sollte ich auch wechseln wollen, wenn man mit SPV ein Team hat, das voller Leidenschaft und Emotionen hinter der Musik steht? Ein Team, das sich auch durch Kompetenz und Fachwissen auszeichnet. Wenn die Leute dann auch noch nett sind, kann nichts mehr schiefgehen. Auf die nächsten erfolgreichen Jahre!“ Flankierend zur Veröffentlichung des neuen Albums wird der Bochumer Gitarrist/Komponist, dessen 2021er Cover-Scheibe Diamonds Unlocked II sich auf Rang 7 der deutschen Charts platzieren konnte, im Frühjahr und Herbst 2022 wieder auf Tournee gehen.

Spannende Aktivitäten in 2022 gibt es ebenso von Running Wild zu vermelden. Die Hamburger Metal-Galeere segelt seit mehr als einer Dekade unter der Steamhammer/SPV-Flagge. „Nach zehn Jahren guter und harmonischer Zusammenarbeit und dem jetzt schon grandiosen Erfolg unseres aktuellen Albums Blood On Blood war eine Vertragsverlängerung fast schon ein Selbstgänger“, erklärt Käpt’n Rock ’n‘ Rolf, der sich „auf eine weitere gute Zusammenarbeit und eine gemeinsame glänzende Zukunft freut.“ Blood On Blood (2021) platzierte sich auf Rang 8 der deutschen Charts. Im Sommer 2022 werden Running Wild auf ausgewählten Festivals (unter anderem Rockharz) zu sehen sein, für 2023 ist eine neue Studioscheibe geplant.

Ähnliche Planungen gibt es auch bei Sänger/Bassist Tom Angelripper und seiner Thrash Metal-Kultband Sodom, die mit nur kurzer Unterbrechung seit 38 (!) Jahren bei Steamhammer/SPV unter Vertrag stehen. „Auch im vierzigsten Jahr unseres Bandbestehens gibt es immer noch Dinge, die sich bewährt haben, die funktionieren und die Früchte tragen“, freut sich Angelripper und fügt hinzu: „Bis auf einen kleinen Seitensprung Ende der 90er Jahre ziert das legendäre SPV/Steamhammer-Logo alle unsere Scheiben. Und so soll es erst einmal auch bleiben. Wir bedanken uns, auch im Namen unserer ehemaligen Mitstreiter, für die außerordentlich kreative und konstruktive Zusammenarbeit und freuen uns auf die kommenden Projekte.“ Das aktuelle Studioalbum Genesis XII (2020) landete in den deutschen Charts auf Rang 10. Im Sommer 2022 werden Sodom auf diversen Festivals zu sehen sein und im Winter eine Headliner-Tour absolvieren. Für Herbst 2022 ist eine spezielle 40th-Anniversary-Veröffentlichung, und für 2023 ein neues Studioalbum angekündigt.

Eine neue EP haben Rage mit ihrer Galionsfigur Peavy Wagner für Herbst 2022 angekündigt. Rage gehörten bereits zwischen 2002 und 2005 zu Steamhammer/SPV und sind 2019 zurückgekehrt. Ihr 2021er Album Resurrection Day stieg bis auf Rang 14 der deutschen Charts und markierte die beste Platzierung in ihrer Karriere. Dazu Wagner: „Nach der höchst erfolgreichen Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren freuen wir uns sehr, dass wir diese nun auf ein neues Level für die Zukunft bringen konnten. Das persönliche und freundschaftliche Vertrauen zwischen uns und dem Steamhammer/SPV-Team steht fester denn je, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch etliche Erfolge feiern werden. Volle Kraft voraus!“ Im Herbst/Winter 2022 werden Rage gemeinsam mit Brainstorm auf Tournee sein.

Ein neues Album für Herbst 2022 stellen auch die seit zehn Jahren zur Steamhammer/SPV-Familie zählenden Prong um Sänger/Gitarrist Tommy Victor in Aussicht. Er sagt: „Ich bin glücklich, dass Prong mit Steamhammer/SPV verlängert haben. Das Label hat mit seiner konsequenten Unterstützung und harten Arbeit entscheidend zur Renaissance der Band beigetragen. Es ist eine Ehre, immer noch Teil ihres Kaders zu sein. Ich freue mich auf neue Veröffentlichungen und darauf, das Prong-Vermächtnis mit Steamhammer/SPV am Laufen zu halten.“ Die Band wird im Frühjahr 2022 gemeinsam mit Overkill in den USA touren.

Im Herbst 2022 erscheint das neue Album von Virgin Steele, die seit 12 Jahren bei Steamhammer/SPV unter Vertrag stehen. Mastermind David DeFeis erklärt: „Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass wir soeben für zwei weitere brandneue Virgin Steele-Studioalben unterschrieben haben. SPV sind seit langem unser Zuhause, wir haben in den letzten zwölf Jahren die Zusammenarbeit mit den guten Seelen des Labels sehr genossen. Daher war es für uns die folgerichtige Entscheidung, Steamhammer/SPV zur Heimat einiger weiterer Barbaric Romantic Metal-Alben zu machen. Das Erste davon wird im Laufe dieses Jahres erscheinen. So I say cheers, salute and pour the wine in the cup of the future and raise your glass for today … by the Gods & Goddesses!“

Im Oktober 2022 wird das neue Album Fear City der Thrash/Horror-Metaller Them die Nachfolge von Return To Hemmersmoor (2020) antreten. Die deutsch-amerikanische Formation gehört seit fünf Jahren zu Steamhammer/SPV, ihr Gitarrist Markus Ullrich freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Wir könnten uns nirgendwo besser aufgehoben fühlen als bei Steamhammer und sind mehr als glücklich, dass Olly Hahn mit seinem Team auch Fear City betreut. Nach der bisherigen tollen Zusammenarbeit können wir es kaum erwarten, im Januar mit den Aufnahmen zu beginnen.“

Steamhammer/SPV-Geschäftsführer Frank Uhle ist stolz auf die große Loyalität seiner seit vielen Jahren unter Vertrag stehenden Bands und verspricht, die starke Position des Labels auch weiterhin für neue spannende Projekte und vielversprechende Veröffentlichungen zu nutzen: „Es ist einzigartig, was unter dem Steamhammer-Dach über mehrere Jahrzehnte entstanden ist, und ich freue mich, davon ein Teil sein zu dürfen. Wir wollen gemeinsam mit unseren etablierten Künstlern und Bands weiter wachsen, unsere Potenziale und Synergien optimieren und parallel dazu das gesamte nationale und internationale Artist- und Label-Portfolio konsequent ausbauen. Ich bin davon überzeugt, dass es hierzu bereits in 2022 einige überraschende News aus dem Hause SPV geben wird!“

Ganz frisch bei Steamhammer/SPV unter Vertrag stehen die deutsche Rock-Legende Pink Cream 69 und die jungen finnischen Hoffnungsträger von Satan’s Fall. Von beiden Bands wird es 2022 und 2023 neue Alben geben. Gleiches gilt für viele Steamhammer-Acts wie Freedom Call, Vicious Rumors, Molly Hatchet, Outlaws, Lacrimas Profundere, Bullet, Evildead, The Unity, Mob Rules, Blackrain, Travelin Jack oder Turbokill. Die Mitarbeiter des Labels, das auf die anstehenden Herausforderungen mit sowohl physischen als auch digitalen Veröffentlichungen bestens gerüstet ist, haben in den kommenden Monaten also reichlich zu tun und freuen sich auf weitere spannende Jahre.

https://www.facebook.com/SPVsteamhammer

youtube.com/spventertainment