Glutsucht – Urbane Dekadenz

Aus Gentility wurde kurzerhand Glutsucht. Die Oldenburger haben unter neuem Namen einen neuen Kurs eingeschlagen und gehen ganz offen in die Deutsch Rock Schiene auf Hardrock Niveau. Ähnlich wie zum Beispiel Ohrenfeindt agieren sie mit ihren rockigen Texten, nur dass sie nicht auf den Partymodus schalten, sondern andächtig und kritisch das Hier und Jetzt begutachten und fragend in die Zukunft blicken. Urbane Dekadenz wurde im Sommer 2021 über STF-Records veröffentlicht und kommt in elf Songs auf fast 50 Spielminuten. Nach einem guten halben Jahr nach Release wollen wir einmal reinhören, ob der Silberling auch in diesem Jahr noch zünden kann. Der Opener Im Auftrag Des Herrn verbindet Rock ’n‘ Roll Attitüde mit deutschen Texten. Unterstützung bekamen Glutsucht direkt von Produzent Martin Pfeiffer (Anvil, U.D.O.), der mit dem Opener zur Band stieß. Das Trio Dirk Michaelis, Julia Michaelis und Ingo Hanke macht die Augen nicht zu und wirft einen kritischen Blick auf unbequeme Themen. Leicht progressiv angehaucht, bekommen Kompositionen wie der Titeltrack eine Urbane Dekadenz Klassik Rock Note untergerührt, ohne vom bissigen Hardrock abzurücken. Immer wieder wechselt das Trio den Fokus und versucht damit bewusst das Augenmerk auf verschiedenste Aspekte zu legen. Wildere Passagen greifen noch den Metal Groove auf, ohne wirklich stark in das Genre zu tauchen. Man muss bei der Kunst von Glutsucht auf deutsche Lyrics stehen, sonst steht man direkt im Regen. Hat man jedoch Bock auf geistreiche Lyrics und nicht nur billige Deutschrockparolen, mit denen man quasi jeden Tag bombardiert wird, ist man bei den Musikern aus der Hunte-Stadt goldrichtig. Die rauchigen Gesangsfarben von Dirk Michaelis bringen Charakter in die Session. Im Kopf bleiben vor allem Komm Mit Uns, Germania oder Weil Der Mensch Ein Mensch Ist. Unnütze Filler wurden verbannt, das Niveau ist sehr gleichbleibend und die Intensität kann geschickt dosiert werden. Ein paar mehr Kracher und die Glutsucht hätte uns noch mehr gepackt. Nichtsdestotrotz kann die Formation positiv auf den Hörer wirken. Mit so viel deutschsprachigem Rockschund belästigt, ist Urbane Dekadenz ein Lichtblick für alle, die keine Lust auf Scheißhausparolen und verdrehte Gedanken haben. Mit Luft nach oben kann man Glutsucht allen Fans anbieten, die auf starke Texte und vielseitige musikalische Austritte stehen.

