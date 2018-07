In gut 6 Wochen werden Stoneman ihr neues Album Geil Und Elektrisch bei Massacre Records veröffentlichen.

Heute hat die Band ihre neue Single Dein General veröffentlicht, zu der es hier auch ein Video gibt.

Mit ihrem neuen Album werden Stoneman abermals so manchen Moralapostel auf den Plan rufen – so wie es auch in der Vergangenheit schon der Fall war. Die Deutschland-Tour zum Album beginnt am 6. September.

Hier kann man das kommende Stoneman Album Geil Und Elektrisch vorbestellen.

Stoneman – Geil und Elektrisch

1. Dein General

2. Niemandsland

3. Fremd

4. Tiefschwarz

5. Tanzmusik

6. Geil und Elektrisch

7. Fass mich nicht an

8. Alles Gute

9. Für immer

10. Worte

11. Dein General (Elektro Edit)

12. Geil und Elektrisch (Elektro Edit)

Stoneman • Geil Und Elektrisch Tour 2018

06.09.2018 DE Bochum – Rockpalast

07.09.2018 DE Hamburg – headCRASH

08.09.2018 DE Flensburg – Hafenspitze Flensburg (Rock4Peace Festival)

09.09.2018 DE Berlin – Maze

10.09.2018 DE Hannover – SubKultur

12.09.2018 DE Frankfurt – Nachtleben

13.09.2018 DE Nürnberg – Der Cult

14.09.2018 DE Erfurt – Club From Hell

15.09.2018 DE Stuttgart – Club Zentral

16.09.2018 DE Mannheim – 7er Club

http://stonemanmusic.ch

https://www.facebook.com/stonemanmusic

https://twitter.com/stonemanmusic

https://www.youtube.com/channel/UCY8WWhtHJYFzMxgYrMc0qvg

https://www.instagram.com/stoneman_band

https://spoti.fi/2KPeUZy

