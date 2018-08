STONEMAN haben das offizielle Video zum Titeltrack ihres kommenden Albums „Geil und Elektrisch“ veröffentlicht, hier kann man es sich anschauen » https://youtu.be/_-xGSmJjhxg

Es ist die 2. Single vom Album, das Video zur ersten Single, „Dein General„, gibt es hier » https://youtu.be/lDsRcGuqnrk

Mit ihrem neuen Album, welches am 7. September erscheint, werden STONEMAN sicherlich erneut so manchen Moralapostel auf den Plan rufen. Die Deutschland-Tour zum Album beginnt am 6. September.

Das Album kann man hier bestellen » https://massacre.lnk.to/geilundelektrisch

STONEMAN – Geil und Elektrisch

1. Dein General

2. Niemandsland

3. Fremd

4. Tiefschwarz

5. Tanzmusik

6. Geil und Elektrisch

7. Fass mich nicht an

8. Alles Gute

9. Für immer

10. Worte

11. Dein General (Elektro Edit)

12. Geil und Elektrisch (Elektro Edit)

STONEMAN • Geil und Elektrisch Tour 2018

06.09.2018 DE Bochum – Rockpalast

07.09.2018 DE Hamburg – headCRASH

08.09.2018 DE Flensburg – Hafenspitze Flensburg (Rock4Peace Festival)

09.09.2018 DE Berlin – Maze

10.09.2018 DE Hannover – SubKultur

12.09.2018 DE Frankfurt – Nachtleben

13.09.2018 DE Nürnberg – Der Cult

14.09.2018 DE Erfurt – Club From Hell

15.09.2018 DE Stuttgart – Club Zentral

16.09.2018 DE Mannheim – 7er Club

Kommentare

Kommentare