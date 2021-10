Name: Streetdogs – Rum Street-Buddy-Cut

Herkunftsland: Potsdam, Deutschland

Art des Getränks: Rum aus Venezuela, Aged 5 Years

Firma: Saltwater’s GmbH

Jahrgang: entfällt

Link: https://saltwaters.de/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 40,0 %

Preis: 35,90 Euro

Online-Shop: www.saltwaters.de/collections/our-products/products/streetdogs-rum

Saltwater’s GmbH lässt diesen Herbst die Hunde raus und nimmt dafür sogar 2 Euro pro Flasche in die Hand. Dahinter steckt natürlich die Spendenaktion für Streetdog – ve my buddy, die sich für Straßenhunde einsetzen. Vor wenigen Tagen haben wir den Dackel auf euch losgelassen, der den Gin in Hundeform verkörpert. Den Artikel zum Streetdogs Gin – Handcrafted findet ihr direkt HIER! Heute folgen die nächsten traurigen Augen, die aus einer Rumflasche vorsichtig mustern. Das Unternehmen aus Brandenburg setzt bei dem Trio auf ein angelehntes Design, welches den Zusammenhang mehr als verdeutlicht und trotzdem den einzelnen Spirituosen gerecht wird. In einer hochwertigen Flasche darf man nun also den Streetdogs – Rum Street-Buddy-Cut begutachten, der auf viele trockene Kehlen wartet.

Der bernsteinfarbene Rum aus Venezuela wurde fünf Jahre gelagert und macht beim ersten Geruchstest einen sehr milden Eindruck. Versprochen wird von der Saltwater’s GmbH ein Geschmacksspagat aus reifen Früchten und einer leichten Vanillenote in einem im allgemein sehr süßen Gewand. Die Süße kann man direkt bestätigen, auch wenn mir in den letzten Monaten ähnlich süffige Produkte aus Zuckerrohr-Melasse zugespielt wurden. Für alle, die im Rum nicht so bewandert sind: Die Spirituose wird aus Zuckerrohr-Melasse gewonnen, die in einem Fermentierungsprozess gewonnen und danach destilliert wird. Neben dem Vanillearoma dringt sehr schnell ein Schokoladengeschmack auf die Zunge und verdrängt die fruchtige Note relativ zügig. Der mittellanger Abgang mit fein dosierten Holzaromen steht im Einklang und verleiht dem Rum aus Südamerika gleich zwei Gesichter. Die Herkunft kann definitiv nicht geleugnet werden, sowohl die Handschrift aus Südamerika als auch der Karibik offenbart der Streetdog in einem harmonischen Duett. Bei mir kommt die Vielseitigkeit gepaart mit dem Einklang und dennoch zwei Facetten gut an. Mit 35,90 Euro liegt der Rum in einem guten Preissegment und kann dem Anspruch ohne Probleme gerecht werden.