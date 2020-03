Subway To Sally: Konzert in Andernach am 14.03.2020 abgesagt

Das Subway To Sally Konzert am 14. März 2020 im Juz Live Club in Andernach ist abgesagt. Die Stadt verbietet aktuell aufgrund des Coronavirus alle kulturellen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen.

Weitere Infos folgen unter: https://www.facebook.com/events/2376333822462877/?active_tab=discussion

„Die Stadtverwaltung Andernach hat aufgrund der derzeit unüberschaubaren Situation im Fall COVID-19 sich dazu entschlossen, aus Gründen der Vorsorge, alle städtischen Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen bis Mitte April 2020 abzusagen. Leider betrifft dies auch das Konzert von Subway To Sally am 14.03.2020.

Dank der Kooperationsbereitschaft von Subway To Sally konnte mit dem Freitag 20.11.2020 bereits ein Nachholtermin gefunden werden. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit.“