Mit ‘Nightbringers‘ haben THE BLACK DAHLIA MURDER ein Meisterwerk erschaffen, das in die Metal-Geschichtsbücher eingehen wird! Einer der erfolgreichsten Metal Blade-Bands und gleichzeitig eine der Tour-hungrigsten Bands der Welt kommt nach Dinkelsbühl.

Metal Blade-Boss Brian Slagels Musiksammlung besteht aus knapp 10.000 Vinyls, ungefähr 10.000 CDs und mit Sicherheit sind auch acht Platten der Jungs aus Detroit in der Sammlung, denn seit den frühen 2000ern gehen die Band und ihr Label den Weg gemeinsam. Das SUMMER BREEZE Open Air und THE BLACK DAHLIA MURDER passen ebenfalls einwandfrei zueinander. Wer fortwährend so hohe Qualität und brutalsten Sound mit solch einer Spielfreude verbindet, der ist in Dinkelsbühl genau richtig! Seid dabei, wenn die Nacht auf dem SUMMER BREEZE Open Air hereinbricht. THE BLACK DAHLIA MURDER machen es möglich!

Mächtige Melodien mit Suchtfaktor gefällig? Die volle Breitseite Power Metal und Modern Melodic Metal bringen die sechs Musiker von AMARANTHE mit zum SUMMER BREEZE Open Air 2018.

Im Jahr 2011 startete die Band mit einem großen Knall ihren steilen Aufstieg, und das unaufhaltsam. Die von fesselnden Melodien gespickten Songs haben durchweg Ohrwurmcharakter und so erwartet uns gewiss eine großartige Live-Umsetzung in Dinkelsbühl. Wer Children Of Bodom, Within Temptation, In Flames und Roxette mag, der wird AMARANTHE lieben. Die Schweden und Dänen erreichten im europäischen Norden für mehrere ihrer Releases Goldstatus. Diesen Glanz wird das Sextett garantiert mit nach Mittelfranken bringen. Wir freuen uns!

Kommentare

Kommentare