Die finnischen Melodic Deather SUOTANA werden ihr zweites Studioalbum „Land Of The Ending Time“ am 25. Mai 2018 via REAPER ENTERTAINMENT veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun den ersten Album-Trailer auf YouTube. Schaut Euch den Streifen an und erhaltet weitere Informationen zum Konzept und Artwork des neuen Albums:



Das Lyric-Video zur ersten digitalen Single „Troutrace“ gibt es hier zu sehen:



Die Band kommentiert:

“Als erste Single ist “Troutrace” eine hervorragende Vorschau auf die musikalische Ausrichtung des kommenden Albums. Es ist der erste veröffentlichte Song mit dem aktuellen Line-Up und präsentiert den neuen Bandsound mit der Stimme von Tuomo. Die Texte behandeln die Natur und die Klagen der nordischen Wildnis, während die Reise um den See weitergeht.”

Bestellt »Land Of The Ending Time« jetzt digital vor und erhaltet damit auch „Troutrace“ als Sofort-Download oder streamt den Song: www.reapermusic.de/suotana

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Alku

2. Troutrace

3. Sorrowl

4. Into the Ice

5. Thousands of Forests

6. Autumn Awaits

7. Wolfchasers

8. Mission Suicide

9. Land of the Ending Time

SUOTANA haben ihr erstes Demo „Forgotten Soil Of This Land“ im Februar 2015 veröffentlicht. Das erste Album, „Frostrealm„, folgte im November 2015 als Eigenproduktion. Nach einigen Line-Up-Wechseln steht nun das neue Album in den Startlöchern, welches am 25. Mai 2018 via Reaper Entertainment veröffentlicht werden soll.

Die „Land Of The Ending Time“ Studio Trailer hier zu sehen:

Studio Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=eZnZMyd52g0

Studio Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=N1QAvO2srk4

Studio Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=n3ii-95RGEE

Studio Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=YEV4Ak55c0Y&feature=youtu.be

SUOTANA sind:

Tuomo Marttinen – Vocals

Ville Rautio – Guitars

Pasi Portaankorva – Guitars

Tommi Neitola – Keyboards

Harri Portimo – Bass

Rauli Juopperi – Drums

—

SUOTANA online:

https://www.facebook.com/Suotanaband/

Kommentare

Kommentare